Dritter Streich von Franz Balda beim Wolfsteiner Königsschießen

Wettbewerb litt an sinkender Teilnahme - vor 1 Stunde

NEUMARKT/WOLFSTEIN - In traditionell großem Rahmen haben die Wolfsteinschützen ihre Königsfeier abgehalten. Mit einem Schützenzug, von der Werkvolkkapelle begleitet, wurde der neue Schützenkönig Franz Balda von Zuhause abgeholt.

Die erfolgreichsten Wolfsteiner Schützen mit Schützenmeister Frank Servidio (zweite Reihe, rechts). König wurde zum dritten Mal Franz Balda. © Foto: Karg



Die erfolgreichsten Wolfsteiner Schützen mit Schützenmeister Frank Servidio (zweite Reihe, rechts). König wurde zum dritten Mal Franz Balda. Foto: Foto: Karg



Ein besonderes Lob sprach Schützenmeister Frank Servidio an Fahnenträger Andreas Kuhn aus, der bei tropischen Temperaturen sein Amt vorbildlich ausführte. In den Feierbecher viel dann doch ein großer Wermutstropfen, denn mit nur 42 Teilnehmern verbuchte die Veranstaltung einen neuen Minusrekord. "Wir präsentierten uns zuletzt beim Gau- und Bundesschießen als starke Gemeinschaft und ernteten großes Lob aus den Reihen des Schützengaus. Deshalb appelliere ich an euch, auch die eigenen Veranstaltungen mit der nötigen Wertschätzung zu begleiten und hoffe beim nächsten Mal auf eine deutlich Teilnehmersteigerung", so Servidio.

Schützenkönig 2017 wurde zum dritten Mal Franz Balda mit einem 26,4-Teiler. Ritter zur Rechten ist Vera Puschmann, 69,3-Teiler und Ritter zur Llinken Udo Puschmann (78,3). Jugendkönigin wurde Julia Zrenner vor Sabrina Schön und Julia Balda. Ihren Titel als Stumpen-Königin oder "Bambini-Königin der Milchschnitten-Mafia", wie es der Schützenmeister mit einem Augenzwinkern ausdrückte, verteidigte Tina Bierschneider. Ihre Ritter sind Benedikt Zrenner und Markus Meyer.

Die Königsscheibe ging an Reinhard Brandmüller, der Königspokal Luftgewehr und Luftpistole an Markus Bierschneider. Den Jugendpokal sicherte sich Florian Balda, und der Clemens-Puschmann-Gedächtnispokal ging an Astrid Schertel. Die Geburtstagsscheibe Knerr sicherte sich Anita Puschmann. Beim Preisschießen hatte Mathias Puschmann und bei der Glücksscheibe Matthias Schertel den besten Schuss.

kaa