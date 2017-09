Drogen bestellt: Familienvater vor Gericht

NEUMARKT - Als die Polizei die Wohnung eines 23 Jahre alten Bürschchens aushob, das einen schwunghaften Internethandel mit Drogen betrieben hatte, entdeckten die Beamten knapp 50 000 Euro in bar, eine respektable Menge Rauschgift und eine penibel geführte Buchhaltung.

Das Amtsgericht in Neumarkt © Rurik Schnackig



Das wurde neben anderen Kunden auch einem Mann aus dem Landkreis Neumarkt zum Verhängnis. Der Handwerker stand unter einem Pseudonym auf der Kundenliste. Er hatte sich über einen längeren Zeitraum mit jeweils kleineren Mengen Amphetamin und Met-Amphetamin beliefern lassen. Als er sich gleich 20 Gramm bestellte, hatten die Drogenfahnder bereits zugeschlagen. Die Post kam nicht an.

Nun stand der 39 Jahre alte Angeklagte vor Amtsrichter Rainer Würth. Da er ganz und gar nicht den Eindruck erweckte, er könnte was mit Drogen zu tun haben, wollte Würth schon wissen, wie er in die Szene geschlittert sei.

Er habe sich mit den Drogen gegen beruflichen Stress zur Wehr gesetzt, sagte er. Als Alleinverdiener sei er für seine Familie mit Kind und eine Tochter aus einer früheren Beziehung verantwortlich. Als ein Mitarbeiter erkrankte, habe er auch dessen Part übernehmen müssen. Inzwischen weiß er, versicherte sein Anwalt Gunther Kellermann, dass ihm die Drogen da nur scheinbar geholfen haben.

Staatsanwaltschaftsvertreter Thomas Leykam sah das vollumfängliche Geständnis und die offensichtliche Einsicht in die Dummheit, wie es der Angeklagte selbst sagte. Dass er bisher ein unbescholtenes Leben geführt hat, sprach ebenfalls für ihn und Leykam war auch überzeugt, dass die Drogen ausschließlich für den Eigenverbrauch bestimmt waren. Aber es handelte sich eben um eine gefährliche, harte Droge und um eine nicht ganz unbedeutende Menge. Deshalb forderte er eine Freiheitsstrafe von elf Monaten, die freilich zur Bewährung ausgesetzt werden müsse. Eine Geldauflage stellte er ins Ermessen des Gerichts.

Lange verheimlicht

Gunther Kellermann war klar, dass sein Mandant nicht um eine Haftstrafe herum kommen würde. Doch er bat zu berücksichtigen, dass das ganze Verfahren für den Angeklagten schon sehr schmerzlich sei. Vor der Familie habe er das mit den Drogen lange verheimlicht.

Angespannte Situation

Erst als ihm deswegen der Führerschein genommen wurde, sei die Bombe geplatzt. So sei die Familie schon erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Wegen des Führerscheinentzugs musste er einen Fahrer anstellen, dessen Entlohnung das Nettoeinkommen aus dem kleinen Unternehmen nochmal deutlich schmälert. Dazu kämen noch die Unterhaltszahlungen für das uneheliche Kind.

Die finanzielle Situation sei sehr angespannt und eine Geldauflage deshalb denkbar ungeeignet. Den Argumenten Leykams müsse er folgen, bekannte Kellermann, aber er bitte um eine niedrigere Haftstrafe.

Darauf ließ sich Richter Rainer Würth ein und verhängte eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Denn die Sozialprognose des 39-Jährigen sei positiv. Er habe Arbeit und lebe in stabilen Familienverhältnissen. Allerdings müsse er die Strafe auch spüren. Deshalb bekam er eine Geldauflage von 1200 Euro, zahlbar an eine gemeinnützige Einrichtung. Er hat ein Jahr Zeit, sie in zwölf Monatsraten abzustottern.

