Drogen geschmuggelt, um die eigene Sucht zu finanzieren

Amtsgericht hatte über Tat zu entscheiden, die mehr als fünf Jahre zurücklag — Mann war vor Verhandlung abgehauen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Zusammen mit einem Komplizen hatte ein heute 33-Jähriger 2011 Crystal Meth aus Tschechien nach Deutschland geschmuggelt. Er wurde erwischt, entzog sich dem Gericht jedoch durch eine Flucht nach Dänemark. Mittlerweile hat er sich der Polizei gestellt, um reinen Tisch zu machen. Die Verhandlung am Amtsgericht Neumarkt war der nächste Schritt dazu.

Zu Beginn dieses Jahrzehnts hatte der Angeklagte im Landkreis Neumarkt gewohnt. Laut seiner eigenen Einschätzung war er damals hochgradig drogenabhängig. Um die Sucht zu finanzieren, entschloss er sich mit einem Komplizen, die gefährliche Droge über die Grenze zu schmuggeln. Dreimal gingen sie auf Einkaufstour und brachten dabei einmal 20 und zweimal zehn Gramm der synthetischen Droge mit.

Einen Teil des Crystal Meths konsumierten sie selbst, den Rest verkauften sie. Dafür sollte sich der heute 33-Jährige 2012 vor dem Amtsgericht Neumarkt verantworten. Zur Verhandlung erschien er jedoch nicht.

Ein Haftbefehl war die Folge. Der wurde zwar vorübergehend aufgehoben, 2015 aber bestätigt. Zu dieser Zeit befand sich der Angeklagte bereits in Dänemark, wo er sein Leben von Grund auf umkrempelte: Er hat geheiratet, lebt und arbeitet seitdem auf einem Pferdehof. Unbehelligt, weil der Haftbefehl nicht international ausgeschrieben war. Dennoch schwebte das Verfahren wie ein Damoklesschwert über ihm. So einfach in die Heimat zurückzukehren, war nicht möglich. Diesem Zustand wollte der Mann ein Ende machen. Er stellte sich freiwillig.

Ein minderschwerer Fall

Die Staatsanwältin Annette Kraus sprach mit viel Bauchgrimmen von einem minderschweren Fall. Die Einsicht und das umfassende Geständnis wertete sie zugunsten des Angeklagten. Strafmildernd erachtete sie auch, dass die Gesamtmenge der, wenn auch harten, geschmuggelten Droge nur 40 Gramm betrug. Sie hielt deshalb zwei Jahre Haft auf drei Jahre Bewährung für angemessen. Richter Rainer Würth sattelte noch eine Geldauflage von 500 Euro an eine gemeinnützige Organisation oben drauf. Die Staatskasse zieht die 2000 Euro ein, die der Ex-Dealer durch den Verkauf der Drogen eingenommen hatte.

Rainer Würth musste all seine Nachsicht aufwenden. Denn für jede Einzeltat sieht das Gesetz eigentlich schon eine empfindliche Freiheitsstrafe vor. Mit zwei Jahren kratzte der Richter also an der Grenze, ab der eine Bewährung nicht mehr möglich gewesen wäre. Dank des milden Urteils konnte der Pferdepfleger mit seiner Frau als freier Mann die Heimreise antreten.

CHRISTIAN BIERSACK