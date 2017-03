Drogentod am Dietfurter Szenetreff

Prozess gegen Schüler wegen Totschlag durch Unterlassen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/DIETFURT - Ein 15-Jähriger bringt Drogen mit zu einem Szenetreff. Ein Mädchen schluckt etwas davon – und gerät in Lebensgefahr. Weil er Angst hat, aufzufliegen, holt der Jugendliche keine Hilfe. Nun wird ihm Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen. Am Dienstag beginnt der Prozess.

Liquid Ecstasy,auch K.o.-Tropfen genannt haben unberechenbare Nebenwirkungen. Immer wieder kommt es zu Todesfällen durch die Modedroge. © Foto: dpa



Liquid Ecstasy,auch K.o.-Tropfen genannt haben unberechenbare Nebenwirkungen. Immer wieder kommt es zu Todesfällen durch die Modedroge. Foto: Foto: dpa



Der Verkehrsübungsplatz in Dietfurt an der Altmühl ist ein bekannter Treffpunkt, beliebt bei Jugendlichen und Erwachsenen – am 18. Juni wurde dieser Platz zum Tatort.

In jener Nacht soll der damals 15-Jährige Schüler die Modedroge "Liquid Ecstasy" mitgebracht haben, ein 14-jähriges Mädchen schluckte etwas davon, unmittelbar danach ging es ihr sehr schlecht. Doch keiner der Jugendlichen alarmierte den Rettungsdienst. Aus Angst, dass sein Umgang mit Rauschgift auffliegen würde, soll der 15-Jährige Schüler die anderen Jugendlichen sogar davon abgehalten haben, den Notruf zu wählen.

Doch auch als sich der Zustand des Mädchens einfach nicht besserte, alarmierte keiner die Rettungskräfte, der 15-Jährige fuhr schließlich mit seinem Mofa davon. Erst Stunden später kam ein junger Mann hinzu, rief einen Krankenwagen – doch es war zu spät. Zwar eilte der Notarzt sofort herbei und versuchte unmittelbar vor Ort, das Leben des Mädchens zu retten, er kam aber zu spät. Die 14-Jährige starb.

Seither in Haft

Wenige Tage später erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Nürnberg Haftbefehl gegen den 15-Jährigen. Ihm wird Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen, ab Dienstag muss er sich vor der Jugendkammer I des Landgerichts Nürnberg-Fürth verantworten. Das Landgericht hat insgesamt drei Verhandlungstage anberaumt. Das Jugendstrafverfahren wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Andere Jugendliche, die in jener Nacht vor Ort waren, werden sich vor dem Amtsgericht in Neumarkt wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten müssen.

Liquid Ecstasy besteht nach Angaben der Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände meist aus Gammy-Hydroxybuttersäure, kurz GHB. Unter dem Titel "Der Horrortrip aus der Plastikflasche" warnte die deutsche Apothekerzeitung vor der Säure; die Rede ist von Angstattacken, Unruhe, unkontrolliertem Muskelzucken, Halluzinationen, Hyperventilation, Verwirrtheit, Sprachstörungen und Herzrasen. Es soll Wochen dauern, bis die Wirkung des Entzugs nachlässt. Die Chemikalie wurde früher als Narkosemitteln verwendet; sie wirkt ähnlich wie Valium.

ULRIKE LÖW