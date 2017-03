Drohne mit Besenstiel hängt im Baum

Seltsames Flugobjekt ruft Amberger Polizei auf den Plan - vor 1 Stunde

AMBERG - Zwei Drohnen, die in einem Baum hingen, haben einen Einsatz der Amberger Polizei und Feuerwehr ausgelöst. An einem Flugobjekt hing ein Besenstiel aus Metall.

Am Dienstag teilte ein Anrufer der Polizei Amberg mit, dass in einem Baum im Stadtgraben zwei Drohnen hängen. Der Mann hatte bereits am Donnerstag beobachtet, wie eines dieser Flugobjekte in den Baum geflogen und hängengeblieben ist. Da sich nun aber zwei Drohnen im Baum befänden, kam ihm die Sache komisch vor.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

.Auch die Polizei wunderte sich, als sie feststellten, dass an einer Drohne ein etwa 1,5 Meter langer Stiel angebracht war. Da nicht auszuschließen war, dass die Drohnen herunterfallen und jemanden verletzen, wurde die Feuerwehr Amberg zur Bergung hinzugezogen, die mit der Drehleiter anrückte und die beiden Objekte vom Baum holte.

Die Polzisten fanden mittels einer Internetrecherche heraus, dass die beiden Drohnen einen Gesamtwert von etwa 1700 Euro. Bei dem Stab handelt es sich um einen Besenstiel aus Metall, der vermutlich an einer Drohne angebracht war, um damit die Andere vom Baum zu lösen, was allerdings misslang.

Die PI Amberg hat Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Luftverkehrsgesetz aufgenommen und versucht, den Eigentümer der Drohnen zu ermitteln.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.