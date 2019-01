Dschungelcamper singt im Neumarkter Reitstadel

Peter Orloff gibt mit seinem Kosakenchor im Mai ein Konzert - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Derzeit noch umgeben von C-Promis und Busenwundern beim Kakerlaken-Kauen und Krokodil-Catchen im RTL-Dschungelcamp, in vier Monaten aber schon in Neumarkt: Schlagersänger Peter Orloff tritt am 26. Mai mit dem Schwarzmeer-Kosaken-Chor im Reitstadel auf.

Derzeit noch im RTL-Dschungelcamp, bald aber im Reitsatdel: Schlagersänger Peter Orloff (im Bild in der Mitte mit Hut) tritt am 26. Mai mit dem Schwarzmeer-Kosaken-Chor in Neumarkt auf. Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de Foto: MG RTL D



Der 74-jährige Spross eines russischen Adelsgeschlechts leitet den Chor seit einem Vierteljahrhundert. Nun geht er auf die Jubiläumstour "Total emotional" - auf eine musikalische Reise durch die märchenhafte Welt des alten Russland mit Romanzen, Geschichten und Balladen von tiefer Melancholie und überschäumendem Temperament.

Ein Must-have für die Oberpfälzer Dschungel- und/oder Orloff-Fans: Tickets im Vorverkauf gibt es jetzt in der Geschäftsstelle der Neumarkter Nachrichten, Mühlstraße 5.

