DSV Phoenix kann aufatmen

Darts: Nach zwei Erfolgen ist der Klassenerhalt fix - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mit zwei Siegen im heimischen Checkpoint haben die Darter des DSV Phoenix 1 das Abstiegsgespenst der Landesliga-Nord erfolgreich vertrieben. Auch die Teams 3 und 4 gewannen ihre Spiele in der Bezirksklasse. Team 2 muss nach einer Auswärtsniederlage weiter um den Klassenerhalt bangen.

Gegen den Tabellenletzten aus Goldbach gingen die Neumarkter schnell durch Siege von Roman Meier, Norbert Betz und Wolfgang Kappel mit 3:1 in Führung. Überraschend verlor das Neumarkter Spitzendoppel Beyer/Meier das erste Doppel. Dann lief es aber wie geschmiert: Braun/Anton, Rödl/Betz und Testa/Kappel sicherten den 8:4-Endstand.

Vom Sieg im ersten Spiel befeuert, gingen die Phoenixe gegen die Paradiesvögel Strullendorf schnell wieder mit 3:0 in Front. Dann aber riss der Faden und es lief in den Einzeln gar nichts mehr. Die Doppel liefen nach dem gleichen Drehbuch wie im ersten Spiel. Am Ende ein 7:5 für Neumarkt: Phoenix sprang damit auf Platz 5 der Tabelle, nun ist der Abstieg endgültig kein Thema mehr.

Umso mehr muss sich Team 2 in der Verbandsliga damit beschäftigen. Nach einer 4:8-Auswärtsniederlage bei Finnigan’s Harp Nürnberg stecken die Neumarkter weiterhin tief im Tabellenkeller auf dem Relegationsplatz fest. Die Phoenixe verkauften sich zwar ganz gut, waren insgesamt aber chancenlos. Nur Kevin Troppmann überzeugte restlos. Er fegte seinen Gegner förmlich vom Board und warf dabei eine 180 sowie drei Bestlegs mit 19, 16 und 15 Darts.

Team 3 dominierte beim Heimspiel gegen HauWech Bruck 2 nach Belieben und siegte mit 10:2. Noch theoretische Aufstiegschancen hat Team 4 nach einem 7:5-Heimsieg gegen IP Erlangen.

nn