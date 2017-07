Dubiose Putzkräfte staubten mehrere tausend Euro ab

Ausgebuffte Gauner beklauen arglose Senioren in Schwandorf - vor 1 Minute

SCHWANDORF - Erst reinigen sie die Teppiche, dann stauben sie ab: Aber anders, als ihre Kunden meinen. Dubiose Teppichreiniger klauten einer arglosen Senioren mehrere tausend Euro.

Es war am Montag vergangener Woche, dass eine 83-jährige Schwandorferin die Dienste von Teppichreinigern in Anspruch nahm. Nach getaner Arbeit bezahlte sie ihnen den vorher vereinbarten dreistelligen Betrag aus einem gut gefüllten Geldumschlag, den sie im Wohnzimmer aufbewahrte.

Aber genau dies hatten die drei unbekannten Reiniger beobachtet. Also teilten sie der Dame mit, dass sie noch einmal kommen müssten, um den Teppich zu imprägniern. So erschienen die drei südländisch aussehenden Männer im Alter von gut 25 bis 40 Jahren am Samstagmorgen erneuet bei der Rentnerin.

Anschließend lenkten sie die arglose Dame mit einem mitgebrachten Kuchen in der Küche ab; und einer von ihnen schnappte sich derweil das Geldkuvert mit einigen tausend Euro im Wohnzimmer. Außerdem nahm er den Akku aus dem Telefon, damit die Senioren nicht so schnell Alarm schlagen konnte.

Das tat sie dann aber trotzdem. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

