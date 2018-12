Duo Doppelherz aus Neumarkt spendet für Peru

Das Duo "Doppelherz" übergab die 2778 Euro Erlös des Auftritts in St. Willibald in Woffenbach an Helmut Lukas - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Wenn wir spenden, vergewissern wir uns vorher, dass das Geld auch zu 100 Prozent dort ankommt, wo es ankommen soll", erklären Stefanie Vögerl und Verena Gundlfinger vom Duo Doppelherz. Für dieses Jahr entschied sich das Gesangpaar, den Erlös aus einem vorweihnachtlichen Auftritt in Höhe von 2777,96 Euro an Helmut Lukas zu übergeben.

Das Duo „Doppelherz“ übergab den dicken Spendenscheck an Helmut Lukas in der Woffenbacher St.-Willibald-Kirche. Dort hatten Stefanie Vögerl und Verena Gundlfinger ein sehr gut besuchtes Konzert gegeben. © Foto: Siegfried Mandel



Das Duo „Doppelherz“ übergab den dicken Spendenscheck an Helmut Lukas in der Woffenbacher St.-Willibald-Kirche. Dort hatten Stefanie Vögerl und Verena Gundlfinger ein sehr gut besuchtes Konzert gegeben. Foto: Foto: Siegfried Mandel



Natürlich war es an dem Ort, an dem sich die Menschen spendabel zeigten, nämlich in der St.-Willibald-Kirche in Woffenbach. "Mit einer Mischung aus Gedichten, Geschichten und Liedern wollten wir einen Tag vor dem Heiligen Abend auf Weihnachten einstimmen", erklärt Stefanie Vögerl. Die 500 Sitzplätze reichten bei weitem nicht aus, sodass noch etwa 150 Menschen die Veranstaltung im Stehen erleben mussten.

Nach dem Konzert hatten die Gläubigen zum einen die Möglichkeit, Gebetsanliegen zu verfassen, die in einer Box gesammelt wurden, und zum anderen die eigene Kerze an dem von den Pfadfindern gebrachte Friedenslicht zu entzünden und mit nach Hause zu nehmen.

Die gesammelten Gebetsanliegen wurden den Patres auf dem Mariahilfberg übergeben, sie werden am 27. Januar um 10 Uhr anlässlich einer Messe als Fürbitten vorgetragen. Geplant ist, dass "Doppelherz" den Gottesdienst gesanglich begleitet.

Das in Form einer Spendenschecks übergebene Geld wird Lukas diesmal in erster Linie für den Bau eines Ärztehauses/Medizinisches Zentrum in Arequipa bei Lima einsetzen. Demnach soll dort ein fünf Mal fünfundzwanzig Meter großer Bau entstehen, um angestellte Ärzten und medizinischem Fachpersonal die Möglichkeit zur Behandlung zu geben. "Viele Ärzte arbeiten hier unentgeltlich auf freiwilliger Basis. Ein normaler Arztbesuch kostet zwei Sol (entspricht 60 Cent). Da dieser Betrag von vielen Besuchern aber nicht aufgebracht werden kann, sind Spenden dringend notwendig" erklärt Helmut Lukas, der sich seit 16 Jahren die Menschen in Peru mit Spenden unterstützt.

siem