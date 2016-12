Duo Doppelherz hilft Schule in Amatrice

NEUMARKT - Zu einer stillen und besinnlichen Stunde vor dem Weihnachtsfest hatte das „Duo Doppelherz“ eingeladen. Über 500 Menschen kamen in die Hofkirche und legten über 2000 Euro in die Spendenkörbchen. Das Geld unterstützt den Wiederaufbau der Schule im italienischen Amatrice, die durch ein Erdbeben zerstört wurde.

Das „Duo Doppelherz“ sammelte beim Konzert über 2000 Euro Spenden. Damit soll der Wiederaufbau der Schule unterstützt werden. © F.: Linke/privat



Das Erdbeben hat Amatrice völlig zerstört. Das „Duo Doppelherz“ sammelte beim Konzert über 2000 Euro Spenden. Damit soll der Wiederaufbau der Schule unterstützt werden. © F.: Linke/privat



Am 24. August verheerte ein Erdbeben den 3000-Seelen-Ort in der Provinz Latium. Das mittelalterliche Zentrum liegt seitdem in Trümmern, mehr als 220 Menschen starben bei der Naturkatastrophe. Auch die angeblich erdbebensicher gebaute Schule des Ortes stürzte ein. Eine Ordensschwester und eine Angestellte fanden den Tod. Der Wiederaufbau des Ortes geht langsam voran. Die meisten betroffenen Menschen leben noch in Notunterkünften. Der Unterricht findet derzeit in Containern statt.

Pfarrer Norbert Winner hat die Verbindung Neumarkt - Amatrice geknüpft. Er war schon dort, kennt den General in Rom und hat einmal auch mit dem Orden die Karwoche gefeiert.

Monsignore Richard Distler griff die Anregung gerne auf. „Die Menschen dort haben Haus und Hof verloren“, sagte der Geistliche. Er sei sehr dankbar, dass die Besucher der besinnlichen Stunde in der Hofkirche sich freigiebig zeigten.

„Es waren alles freiwillige Spenden, was zeigt dass die von Herzen kamen“, sagt Verena Gundlfinger, die eine Hälfte des „Duo Doppelherz“. Gemeinsam mit Stefanie Vögerl begleitet sie seit 2010 Gottesdienste und Andachten. „Wir freuen uns, wenn Jesus durch unsere Musik die Herzen der Menschen berührt“, sagt Vögerl.

Schon seit einigen Jahren gestaltet das „Duo Doppelherz“ besinnliche Stunden vor dem Weihnachtsfest, jedes Jahr in einer anderen Pfarrei. Am 23. Dezember fand die Mischung aus besinnlichen Liedern, Geschichten und Gedichten, gelesen von Raimund Hofmann, in der Hofkirche statt. Kerzenlicht sorgte für eine besondere Stimmung, viele der über 500 Besucher hatten ein Licht auf den Stufen vor dem Altar entzündet. In einen Korb konnte jeder einen Zettel mit einem persönlichen Anliegen legen. Andere Besucher nahmen diese mit Nachhause und beteten dafür.

Auch im kommenden Jahr wird es eine solche besinnliche Stunde geben. Entweder in Pölling oder im Münster St. Johannes. Diese beiden Neumarkter Kirchen haben die beiden nämlich noch nicht bespielt.

Das Duo Doppelherz hat seit Kurzem eine eigene Homepage: www.duodoppelherz.de

