Eagles weihen das Neumarkter Eis ein

Heimspielauftakt am Sonntag gegen IceBreakers — Zweites Team feiert Premiere - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Wetter hatte lange nicht mitspielen wollen, doch nun konnte die Eislaufbahn auf dem Neumarkter Festplatz endlich eröffnet werden. Und das gerade noch rechtzeitig für das erste Heimspiel der Neumarkt Eagles.

Folgt nach dem erfolgreichen Saisonauftakt gegen die Lemmy Krevets nun auf heimischem Eis der zweite Sieg? Die Neumarkter Eagles sind jedoch vorsichtig mit einer Prognose zum Sonntagabendspiel auf dem Festplatz. © Foto: Dominik Wastl



Denn an diesem Sonntag werden die Männer in den roten Trikots zu ihrem zweiten Spiel der DNHL 3 Saison 2018/19 auflaufen. Zu Gast werden die IceBreakers aus Nürnberg sein. Ob man den Heimvorteil wirklich nutzen kann, ist fraglich.

Den Eagles bleibt nur eine Eiszeit auf dem heimischen Eis, um sich wieder an die Bedingungen im Freien zu gewöhnen. "So spät hatten wir noch nie Eis", erklärt Vereinsvorstand Benedikt Schreiber. "Uns fehlt wie so oft zum Anfang der Saison die Routine. Aber hier hoffen wir auf unsere treuen Fans, die uns am Sonntag noch ein bisschen weiter nach vorne peitschen können."

Der Gegner aus Franken hat diese Routine bereits inne. Die IceBreakers treten zu ihrem vierten Ligaspiel an. Allerdings konnten die Nürnberger aus den vergangenen Spielen noch keine Punkte mitnehmen.

Bisher nur verloren

Trotz der vermeintlich schlechten Ergebnisse lässt sich keine Prognose erstellen. Zwei der Spiele haben die Gäste zwar hoch gegen die "Sportpresse Nürnberg" verloren, doch ist dieser Gegner auch Neuland für die Adler. Das dritte Spiel verloren die Franken nur knapp gegen die Lemmy Krevets.

Gegen diese konnten die Eagles zwar bereits einen Sieg einfahren, aber auch der fiel nur knapp aus. Es kann also ein spannender Schlagabtausch zwischen der Oberpfalz und Franken erwartet werden. Anfangsbully ist am Sonntag wie üblich um 19.30 Uhr auf der Freieisfläche am Neumarkter Festplatz. Der Eintritt ist wie immer frei.

Wem das noch nicht genug Eishockey am Wochenende ist, der kann bereits am Samstag die zweite Mannschaft der Eagles zu ihrem Saisonauftakt nach Kulmbach begleiten.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte nimmt der Neumarkter Eishockey-Klub mit zwei Mannschaften am Ligabetrieb teil. In der DNHL 4 treffen die Adler 2 um 20 Uhr auf die Kulmbach Lions 2.

