Eagles wollen Endspiel-Ticket lösen

Eishockey: Zweites Playoff-Spiel gegen die IceBreakers in der Nürnberger Arena - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nachdem die Neumarkt Eagles das erste Playoff-Spiel der "Best-Of-Three"-Serie gegen die IceBreaker Hockey knapp gewonnen haben, geht es am Samstagabend zum Rückspiel nach Nürnberg. Das erste Bully ist um 17.30 Uhr in der Arena.

Spiel eins gewannen die Eagles erst nach Penaltyschießen. Nach dem Regenchaos geht es nun unters Dach. © Foto: privat



Spiel eins gewannen die Eagles erst nach Penaltyschießen. Nach dem Regenchaos geht es nun unters Dach. Foto: Foto: privat



Können die Neumarkter diese Partie erneut für sich entscheiden, ziehen sie in das Finale der DNHL 4 ein und würden dort auf die Nürnberg Hurricans treffen. Diese haben ihr Finalticket bereits am vergangenen Sonntag gelöst. Sollte es den Franken allerdings gelingen, in der Serie auf 1:1 auszugleichen, geht es in die alles entscheidende dritte Partie.

Theoretisch hätten die Adler dann auch wieder das Heimrecht, doch die Eislauffläche in Neumarkt hat bereits geschlossen und steht daher nicht mehr zur Verfügung. Dies sollte also umso mehr ein Ansporn sein, den Sack bereits an diesem Wochenende zuzumachen.

Sechs Stammkräfte fehlen

Prognosen lassen sich aus dem Hinspiel nur sehr schwer ziehen. Beim chaotischen Regenspiel hatten beide Mannschaften mit widrigen Bedingungen zu kämpfen, wobei die Neumarkter am Ende beim Penaltyschießen die stärkeren Nerven und das glücklichere Händchen hatten.

Nicht zuletzt dank des jungen Nachwuchsgoalies Maximilian Schwab, der ein überragendes Spiel ablieferte, und des sicheren Torschützen Bernhard Maier.

Auf die Frage, wie der Spielertrainer Martin Steinbach auf den Ausfall von insgesamt sechs Stammspieler reagiert, entgegnet der Coach: "Am Samstag wird es neben Einzelleistungen sicherlich auch auf den Zusammenhalt und den Kampfgeist in der Mannschaft ankommen."

Dass heute so viele Spieler für das wichtige Playoff-Spiel ausfallen, sei wirklich bitter: "Aber ich denke, das können wir durch die enorme Tiefe im Kader etwas kompensieren. Somit hat der ein oder andere Spieler aus der zweiten Mannschaft die Chance, sich in der Ersten zu beweisen."

nn