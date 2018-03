Earth Hour: In Neumarkt gehen die Lichter aus

Grüne rufen am Samstag zum Stromboykott auf — Rathaus dunkel - vor 17 Minuten

NEUMARKT ALLES BEGANN 2007 IN EINER STADT - NEUMARKT — Earth Hour 2018 – Die Grünen in Neumarkt setzen ein Zeichen für den Klimaschutz.

Licht aus - Kerzen an. © colourbox.de



Die örtliche Öko-Partei begeht die Earth Hour am Samstag, 24. März, am Rathausplatz in Neumarkt und lädt dazu alle interessierten Bürger ein. Ab 19.30 Uhr begleitet die Band "Gebrüder Mühlleitner" die Veranstaltung musikalisch. Während der Earth Hour von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr werden dann Kerzen angezündet. Unterstützt wird die Aktion auch von der Stadt Neumarkt, die während der Earth Hour die Beleuchtung des Münsters und des Rathauses abstellt.

Alles begann 2007 in einer Stadt – Sydney. Mehr als 2,2 Millionen australische Haushalte nahmen am 31. März 2007 an der ersten Earth Hour teil und schalteten bei sich zu Hause für eine Stunde das Licht aus, um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Ein Jahr später erreichte die Earth Hour 370 Städte in 35 Ländern und wurde zur globalen Bewegung.

