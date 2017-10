Echte Leckerbissen für Dartfans bei Benefiz-Auktion

Der Neumarkter Martin Schuster versteigert Sammlerstücke und Equipment auf Facebook - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der erfolgreiche Neumarkter Darter Martin Schuster hat schon des Öfteren seine soziale Ader bewiesen. Zuletzt sammelte der Spieler des amtierenden deutschen Vizemeisters Black Bird Kelheim bei Turnieren Geldspenden für eine Familie mit zwei behinderten Kindern. Jetzt möchte er – für den selben guten Zweck – über die Sozialen Medien attraktive Fanartikel und Dart-Utensilien versteigern. Allesamt Leckerbissen für Freunde des Pfeilsports.

Bundesliga- Darter Martin Schuster präsentiert das nagelneue Shirt des Österreichers Mensur Suljovic, der zur Zeit in der Weltspitze für Furore sorgt. Auch dieses Hemd wird versteigert. Foto: Hubert Bösl



"Das bekommst du nirgends in Europa." Mit leuchtenden Augen breitet Martin Schuster seine "Auktionsware" auf dem Tisch der NN-Sportredaktion aus. Original-Autogramme des 16-fachen Weltmeisters Phil "The Power" Taylor, von dessen Alt-Rivalen Raymond van Barneveld, das Original-Shirt von Mensur Suljovic, der eben erst die Champions League of Darts gewonnen hat. Dazu noch Pfeile und Etuis, diverse Accessoires und viele Shirts – da hüpft das Darter-Herz vor Freude. "Da gibt es viele Sammler, die da ganz heiß drauf sind."

Auch Martin "The Waffelman" Schuster sammelt Devotionalien aus seinem Sport. Einige der Artikel, die er ab Sonntag, 1. Oktober, auf seiner Facebook-Seite versteigert (siehe Kasten), stammen aus seinem eigenen, reichen Fundus. Andere haben ihm Großhändler aus der Dartszene extra für seine Benefizaktion zur Verfügung gestellt.

Der ganze Aufwand – rund 40 Artikel warten auf ihre Versteigerung – dient einem karitativen Zweck. Schon seit geraumer Zeit unterstützt Schuster die Familie Hierl aus Lupburg, die zwei Kinder mit Behinderung hat. Erst im Sommer hatte er ihr eine Spende in Höhe von 950 Euro zukommen lassen.

Mit dem Erlös aus der Auktion möchte Martin Schuster der Familie Hierl aus Lupburg helfen. © Foto: Schuster



Auf Turnieren hatte er eine Spendendose unter seinen Kollegen herumgehen lassen. Und die zeigten sich sehr spendabel. "Doch diese Summe reicht bei weitem nicht aus", sagt Martin Schuster. "Die Familie muss ihr Wohnzimmer zum barrierefreien Kinderzimmer für die 16-jährige Tochter umbauen. Und das kostet eine Menge Geld."

Der "Waffelman", einst Spieler des Dartsportclubs Phoenix Neumarkt, als dieser noch an der Spitze der Bayernliga mitmischte, hat in Kelheim zuletzt große Erfolge gefeiert. Mit den Black Birds wurde er im Vorjahr deutscher Mannschaftsmeister plus Pokalsieger. In diesem Sommer schrammten die schwarzen Vögel nur knapp an der Titelverteidigung vorbei, wurden immerhin Vizemeister.

Der Start in die Saison 2017/18 war auch schon wieder recht vielversprechend: Die Black Birds gewannen auf eigener Anlage ihre ersten beiden Begegnungen gegen Walldorf und Ginnheim. Auch der "Maddin" konnte in seinem ersten Match der neuen Saison seinen Gegenspieler bezwingen.

Dartlegende Phil Taylor geht Ende 2017 in Rente. Dann werden Original-Autogramme von ihm rar. © Fotos: Bösl



Neben Kelheim haben auch der DV Kaiserslautern und der DC Dartmoor Darmstadt zum Auftakt zwei Siege eingefahren. Und just am morgigen Samstag treffen die drei Spitzenteams der Bundesliga Süd in Kaiserslautern aufeinander.

Dann wird Schuster nicht nur Pfeile auf die Triple 20 und das Bulls Eye werfen, sondern auch seine Mannschaftskameraden um Unterschriften auf ein Team-Shirt der Black Birds bitten – auch dieses wird versteigert. Voller Unterschriften ist bereits das Nationaltrikot der kroatischen E-Dart-Mannschaft, und die holte in diesem Jahr den Europameistertitel. Nur ein weiteres von vielen begehrten Sammlerstücken, die ab kommenden Sonntag auf Gebote warten.

Die Posten werden ab Sonntag, 1. Oktober, auf der Facebook-Seite "Martin The Waffelman Schuster" einzeln aufgerufen und zum Bieten freigegeben. Wer am 31. Oktober um 23.59 Uhr das höchste Angebot abgegeben hat, bekommt den Zuschlag. Wer im Kommentarfeld unter dem jeweiligen Foto Gebote abgegeben möchte, muss die Seite zuvor "liken". Die Neumarkter Nachrichten unterstützen die Aktion durch diese Veröffentlichung, übernehmen jedoch keine Haftung.

NICOLAS DAMM