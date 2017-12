"Edelweiß" belohnt die Gewinner des Weihnachtsschießens

Die Jugendweihnachtsscheibe sicherte sich Michael Hofbeck - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Ein Weihnachtsschießen gehört zur Tradition, die bei den Sulzkirchener Edelweiß-Schützen gepflegt wird. So geschehen auch in diesem Jahr. Bei der Weihnachtsfeier überreichte Schützenmeister Martin Leithel (li.) nun die Scheiben und Preise an die treffsichersten Schützen.

Die Jugendweihnachtsscheibe sicherte sich Nachwuchsschütze Michael Hofbeck (rechts) mit einem 90,7-Teiler. © as/Foto: Schöll



Die Jugendweihnachtsscheibe sicherte sich Nachwuchsschütze Michael Hofbeck (rechts) mit einem 90,7-Teiler. Foto: as/Foto: Schöll



Die Jugendweihnachtsscheibe sicherte sich Nachwuchsschütze Michael Hofbeck mit einem 90,7-Teiler, gefolgt von Felix Eibner (111,5), Annette Schlirf (118,7), Johannes Stark (216) und Michael Schlirf (357,8). Die Weihnachtsscheibe, gestiftet von Werner Enzenhöfer zu seinem 75. Geburtstag, fiel an Friedhelm Münch (18,2-Teiler) vor Roland Schlirf (25,4), Stefan Prantl (63,6), Martin Brodwolf (66,6) und Simon Hussendörfer (107,7).

Die Geburtstagsscheibe von Spender Heinrich Schiller aus Oberndorf zu seinem 80. Geburtstag errang Siegfried Fürst mit einem 15,5-Teiler, gefolgt von Martin Brodwolf (25,8), Michael Hofbeck (30,2), Heinz Bachmeier (44,9) und Friedhelm Münch (45,1).