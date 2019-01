Edelweiß-Schützen Thannhausen müssen nachsitzen

Keinen Nachfolger für Schützenmeister Dorr gefunden - vor 1 Stunde

FREYSTADT/THANNHAUSEN - Schützenmeister Bernd Dorr machte seine Ankündigung vor drei Jahren an gleicher Stelle wahr und stellte bei den turnusgemäßen Neuwahlen der Thannhausener Edelweiß-Schützen seine Position zur Verfügung.

Noch-Schützenmeister Bernd Dorr (links) war bei der Jahreshauptversammlung der Thannhausener Edelweiß-Schützen selbst unter den Geehrten. © Foto: Schöll



Noch-Schützenmeister Bernd Dorr (links) war bei der Jahreshauptversammlung der Thannhausener Edelweiß-Schützen selbst unter den Geehrten. Foto: Foto: Schöll



Weil sich jedoch in den Reihen der etwa 80 anwesenden Schützen niemand fand, der in seine Fußstapfen treten wollte, bleibt Dorr vorerst auf seinem Posten, bis zeitnah eine Lösung gefunden wird. Eine außerordentliche Generalversammlung folgt.

Derzeit zählt der Verein 194 Mitglieder, von denen etwa 40 regelmäßig Schießsport betreiben. 15 nehmen wöchentlich an den Gymnastikstunden teil. In seiner Rückschau übermittelte Dorr die Grüße von Johannes Brandl, unter dessen Federführung im abgelaufenen Jahr das sechste internationale Deutz-Treffen in Thannhausen stattfand. Dieser bedankte sich bei den Ortsvereinen, die ihn tatkräftig unterstützt haben.

Im Weiteren habe man sich bei der Stadtmeisterschaft in Burggriesbach beteiligt, am Gauschützenfest in Weidenwag oder bei Volksfestzügen in Freystadt und Neumarkt. Viel Arbeit habe man auch in die Organisation des Gauehrenabends in der Mehrzweckhalle Freystadt gesteckt. Ob Königsball, Nikolausfeier oder Gartenfest: "Es ist immer was los bei uns."

Dorr dankte der Fahnenabordnung mit Andreas Meyer, Matthias Kerl und Xaver Horndasch, die im abgelaufenen Jahr elf Mal im Einsatz war. Bei der Vereinsführung und den Anwesenden bedankte er sich abschließend für die Unterstützung in seiner zwölfjährigen Amtszeit als Schützenmeister.

Zum laufenden Rundengeschehen berichtete Sportleiterin Claudia Heider, die erste habe ihre Position in der Gauoberliga verbessern können und liege aktuell auf einem zweiten Platz. Ebenfalls in der Gauoberliga rangiere die Jugendmannschaft auf einem fünften Platz. Die besten Schützen der abgelaufenen Saison waren Monika Vierthaler mit einem Ringdurchschnitt von 380,67, Manuel Polster (377) und Loreen Lerzer (376,40). Der Ringdurchschnitt bei den Einzelschützen (350,9) sei gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Ringe nach unten gegangen, der Durchschnitt der Mannschaften stieg von 1410 auf 1403 Ringe.

Vereinsmeister in ihren Klassen wurden Manuel Polster, Bernd Dorr, Andreas Meyer, Ernst Rogler, Monika Vierthaler und Sieglinde Gerner. Der erste Platz bei der Stadtmeisterschaft in der Mannschaftswertung ging nach Thannhausen. Die Gaumeisterschaften finden vom 2. Februar bis 10. März statt. Die Rundenwettkämpfe beginnen am 8. Februar.

Jugendleiterin Sieglinde Gerner und ihr Team boten ihren Schützlingen 79 Trainingsabende mit ungefähr 320 Trainingsstunden an. Regelmäßig nehmen neun Schüler und fünf Jugendliche dieses Angebot wahr.

Urkunden und Ehrennadeln

Vordere Plätze bei Wettkämpfen holten Antonia Lerzer, Sarah Lang, Leonhard und Vinzenz Lerzer, Christian Dorr, Ronja Lerzer, Julian und Bastian Hafner sowie Corinna Ferstl.

Im Rahmen des Ferienprogramms organisierten die Schützen einen Sommerbiathlon, an dem zwölf Kids teilnahmen. Sechs Nachwuchsschützen fuhren zum Oktoberfest-Landesschießen. Sarah Lang gewann einen Geldpreis in der Schülerklasse. Eine Urkunde bekam Sonja Männer, die 350 Rundenwettkämpfe bestritten hat.

Ehrennadeln für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit gingen an Bastian Hafner, für 25 Jahre an Erhard und Ingrid Freier, für 40 Jahre an Max Brandl, Richard Brandl, Reinhard Kleinöder und Fritz Trost, für 50 Jahre an Peter Dorr, Rudolf Dotzer und Stefan Lerzer, für 50 Jahre Mitglied im Bayerischen Sportschützenbund an Peter Dorr und Ernst Rogler. Für 30 Jahre Mitarbeit im Vorstand wurde Bernd Dorr gewürdigt.

ANNE SCHÖLL