Ehrenbrief für Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger

SPD zeichnete die Neumarkterin aus: Sie engagiere sich seit vielen Jahren für Freiheit und Demokratie

NEUMARKT - Zum ersten Mal hat der SPD-Ortsverein Neumarkt den Ehrenbrief der Partei verleihen: an die Neumarkter Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger. Die Auszeichnung kam von ganz oben.

Gertrud Heßlinger bekam den Ehrenbrief aus den Händen von Johannes Foitzik. © Foto: Meyer



Den Ehrenbrief überreichte der Ortsvorsitzende Johannes Foitzik bei der Mitgliederversammlung im Gasthof Schönblick am Höhenberg an die Bürgermeisterin.

Mit dem Ehrenbrief erhalten Personen eine besondere Wertschätzung, die sich in vielen Jahren für die Ideale der Partei "Freiheit, Demokratie, Sozialstaat" in besonderer Weise engagiert haben. Unterzeichnet hat ihn der Parteivorsitzende Martin Schulz. Gertrud Heßlinger erhielt außerdem die Willy-Brandt-Gedächtnismedaille.

Die Tradition und die Zukunft der SPD: Altgediente und neue Mitglieder standen im Mittelpunkt des Treffens des SPD-Ortsvereins Neumarkt. © Foto: Franz Xaver Meyer



Neulinge erhielten bei der Veranstaltung zudem das Parteibuch. Und mehrere weitere Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue zur SPD geehrt: Am längsten dabei ist Rober Lang: Er bekam für seine 50-jährige Zugehörigkeit eine Urkunde, eine Ehrennadel und ein Präsent.

"Innerlich zerrissen"

Vor 45 Jahren traten Monika Vetter und Stadtrat Karl-Heinz Brandenburger in die SPD ein. "Ich bin innerlich zerrissen und war sogar noch vor einigen Tagen entschlossen, aus der SPD auszutreten", gestand Brandenburger. Grund dafür sei, dass sich die SPD schon zweimal von der Kanzlerin in der großen Koalition "Watschen abgeholt hat" und nun "wieder Opferlamm spielen will".

Vor 30 Jahren nahm Nickel Plankermann das Parteibuch in Empfang. Seit zehn Jahren gehören Konrad Bösl, Corinna Frankerl, Thorsten Mühlbauer, Stephan Steiner und Thomas Traidl der SPD an.

