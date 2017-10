Ehrennadeln für Freystädter Leichtathleten

Abteilung des TSV feierte 40-jähriges Bestehen — Ehrennadeln für treue Mitglieder - vor 1 Stunde

FREYSTADT - 40 Jahre Leichtathletik unter dem Dach des TSV Freystadt: Grund genug für die Abteilung, einen Abend bei gutem Essen, Festansprachen, Ehrungen und einer Bilderschau gemeinsam zu verbringen.

40 Jahre Leichtathletik in Freystadt: Die Geehrten der Abteilung mit dem TSV-Vorsitzenden Klaus Krust und den vielen Ehrengästen. © Foto: Anne Schöll



In seiner Rückschau betonte Abteilungsleiter Gerhard Fritsch, man habe schon immer viel Jugendarbeit gemacht, von Anfang an eine Startgemeinschaft mit den Leichtathleten des ASV Neumarkt unter der Bezeichnung LG Neumarkt-Freystadt unterhalten und sei überdies von Anfang an dem Leichtathletikbezirk Mittelfranken angeschlossen.

1988 wurde der Lauftreff gegründet, für den man heute wieder Nachwuchs gebrauchen könnte. Bereits zum 15-Jährigen 1994 habe man den ersten Volksfestlauf organisiert. Auch organisiere die Abteilung alljährlich das BSLV-Schüler-Hallensportfest. Der 25. Volksfestlauf im kommenden Jahr wird unüblicherweise erst am späteren Nachmittag gestartet.

BLSV-Kreisvorsitzender Robert Hoidn hob die hervorragende Zusammenarbeit hervor. Man habe immer tolle Sportfeste gefeiert. Der BSLV-Läufercup sei zur Hausmarke geworden und aus Freystadt nicht mehr wegzudenken. Hoidn dankte den Freystädtern für die Unterstützung des Leichtathletiksports und insbesondere Gerhard Fritsch, "der treibenden Kraft".

Dieser bekam für 40 Jahre ununterbrochene ehrenamtliche Tätigkeit die Nadel in Gold mit Brillant. Die Ehrennadel in Gold des Bayerischen Sportjugendverbandes hatte Hoidn für Christine Marschner, Alexander Schätzler und Kerstin Mader dabei. Mit der BLSV-Verdienstnadel in Bronze mit Kranz würdigte er die ehrenamtliche Tätigkeit von Roland Mößler, in Silber die von Birgit Lerzer.

BLV-Präsident gratuliert

Weitere Nadeln hatten Wolfgang Schöppe, der Präsident des Bayerischen Leichtathletikverbandes, und Kreisvorsitzender Jürgen Bodach vom BLV-Kreis Nürnberg-Fürth-Schwabach mitgebracht.

Die silberne Ehrennadel des Bayerischen Leichtathletikverbandes erhielten Heike Nützel, Felix Heiselbetz, Roland Mößler und Wilfried Nützel, die Ehrennadel in Gold bekam Gerhard Fritsch.

Bürgermeister Alexander Dorr stellte die Arbeit der Leichtathleten als wichtiges Sportangebot in der Gemeinde heraus. "Die Abteilung kann eine erfolgreiche sportliche und gesellschaftliche Bilanz vorweisen", sagte Landrat Willibald Gailler.

as