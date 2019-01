Ehrenwappen in Gold für Neumarkter Bürgermeisterin

Beim Neujahrsempfang in Mistelbach wurde Gertrud Heßlinger ausgezeichnet — Verdienste um Städtepartnerschaft - vor 35 Minuten

NEUMARKT - Einen großen Besucheransturm erlebte der Mistelbacher Bürgermeister Alfred Pohl beim Neujahrsempfang der Neumarkter Partnerstadt im großen Stadtsaal.

Bürgermeisterin Heßlinger wurde in der Partnerstadt Mistelbach mit dem Ehrenwappen in Gold ausgezeichnet. Links der Mistelbacher Bürgermeister Alfred Pohl, rechts Partnerschaftsreferent Helmut Jawurek. © Foto: Josef Schimmer



Trotz Grippewelle in Mistelbach waren zahlreiche Personen des öffentlichen Lebens seiner Einladung gefolgt. Die Stadt Neumarkt war mit der zweiten Bürgermeisterin Gertrud Heßlinger und dem Partnerschaftsreferenten, Kreis- und Stadtrat Helmut Jawurek, vertreten.

Bürgermeister Pohl ging in seiner Neujahrsansprache besonders auf die zunehmende Digitalisierung des Lebens im Alltag sowie die positive Entwicklung in der Stadtgemeinde Mistelbach ein. Jawurek überbrachte Neujahrsgrüße von Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann.

Nächste Schritte besprochen

Ein Höhepunkt der Festveranstaltung war die Verleihung des Ehrenwappens der Stadt Mistelbach in Gold durch Bürgermeister Pohl an Gertrud Heßlinger. In den letzten 35 Jahren der Zusammenarbeit fand ein großer Austausch zwischen vielen Vereinen, Institutionen und vor allem Menschen aus Neumarkt und Mistelbach statt. "Gertrud Heßlinger hat sich große Verdienste um diese Städtepartnerschaft erworben", so Pohl in seiner Laudatio bei der Verleihung.

Mit Jawurek besprach Pohl zusammen mit der Mistelbacher Partnerschaftsreferentin Dora Polke am Rande des Zusammentreffens nächste Schritte zu Vertiefung der gut funktionierenden Partnerschaft zwischen den beiden Städten in Niederösterreich und in der Oberpfalz.

