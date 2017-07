Ehrenzeichen für zwei ausgezeichnete Pyrbaumer

Roland Lehmeier und Babette Nentwich bekommen für Verdienste im Ehrenamt ein Extralob vom Ministerpräsidenten - vor 14 Minuten

NEUMARKT/PYRBAUM - Pyrbaum hat ausgezeichnete Bürgerinnen und Bürger: Babette Nentwich, seit 32 Jahren Mesnerin in der evangelischen Georgskirche, und Roland Lehmeier, der Vorsitzende des Musikvereins der Marktgemeinde, erhielten im Landratsamt das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt.

Die Pyrbaumer Roland Lehmeier (in der Mitte neben seiner Frau Andrea) und Babette Nentwich (vorne 1. von rechts) wurden mit dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. © Foto: Hubert Bösl



Die Pyrbaumer Roland Lehmeier (in der Mitte neben seiner Frau Andrea) und Babette Nentwich (vorne 1. von rechts) wurden mit dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Foto: Foto: Hubert Bösl



Landrat Willibald Gailler bekam bei der Verleihung des Ehrenzeichens prominente Unterstützung durch Staatssekretär Albert Füracker. Beide erfreuten sich an den Anekdoten der ältesten Mesnerin Bayerns, die erst vor wenigen Tagen ihren 90. Geburtstag feierte.

Babette Nentwich wurde von "ihrem" Pfarrer Klaus Eyselein begleitet, und auch Pyrbaums Bürgermeister Guido Belzl wollte es nicht versäumen, ihr zu der hohen Auszeichnung zu gratulieren. Seit 1985 ist die gebürtige Oberhembacherin die Mesnerin der evangelischen Georgskirche in Pyrbaum. Als "Gemeindehilfe" der Kirchengemeinde ist sie sogar schon seit 55 Jahren ehrenamtlich tätig, sammelt Kollekten ein und trägt den Gemeindebrief aus.

Benefizkonzert im Advent

Im kulturellen Bereich hat sich Roland Lehmeier, Mitbegründer des Musikvereins der Marktgemeinde Pyrbaum im Jahre 1986 und heutiger Vorsitzender von 177 Vereinsmitgliedern, besonders verdient gemacht. Zusammen mit seinem Bruder Willi, dem musikalischen Leiter, verfolge er mit großem Einsatz weiterhin das Ziel, Jung und Alt eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen, sagte Willibald Gailler.

Der Landrat stellte besonders das alljährliche Benefiz-Adventskonzert des Musikvereins in der Klosterkirche in Seligenporten heraus.

Die 32. Auflage steht heuer bevor: "Der Verein hat hier schon bald 100 000 Euro für in Not geratene Menschen im Landkreis eingespielt." Auch erfreuen die Musiker des Musikvereins an Heiligabend die Senioren in den Pflegeheimen in Pyrbaum und Freystadt mit einem Weihnachtsständchen. Der Freystädter Stadtrat und Kreisrat Matthias Penkala hatte Roland Lehmeier für das Ehrenzeichen vorgeschlagen.

nd