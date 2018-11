Ein Abend mit der Neumarkter Sicherheitswacht

NEUMARKT - "Ich parke doch gar nicht. Und wer bist Du überhaupt?", versucht der Fahrer eines schwarzen Mercedes AMG mit Peter Dittmann zu diskutieren. Der knapp 1,80 Meter große Mann mit hoher Stirn lässt sich nicht darauf ein und hält dem Anfang-30-Jährigen kühl seine Karte durch das herabgelassene Autofenster unter die Nase. Sie weist ihn offiziell als Mitglied der Sicherheitswacht Neumarkt aus.

Peter Dittmann (links) und Werner Zeininger (rechts) bei ihrem Rundgang am Mittwochabend. © Foto: André De Geare



Im Hintergrund hupen vereinzelt Autos. Der Mercedes steht mit laufendem Motor vor der Sparkasse am Oberen Markt und versperrt den anderen die Durchfahrt. Es staut sich mittlerweile bis zur Badstraße. Dem Fahrer scheint das egal zu sein. Erst als Peter Dittmann (53) androht, der Polizei das Kennzeichen zu melden, die dann ein Verwarnungsgeld verhängen könnte, gibt er nach und fährt wütend davon.

Eine von mehreren Situationen, die der 53-Jährige mit seinem Kollegen Werner Zeininger (61) an dem Abend meistern muss – ehrenamtlich, nach Feierabend, während andere auf dem warmen Sofa liegen.

Die Sicherheitswacht hat nichts mit rechten Bürgerwehren zu tun, wie sie beispielsweise vor Kurzem in Nürnberg auftauchten. "Der Rechtsstaat funktioniert nach wie vor sehr gut, da braucht es keine selbsternannten Hilfssheriffs", sagt Dittmann.

Sein 61-jähriger Kollege erklärt: "Die Sicherheitswacht gehört zur Polizei. Wir sind weniger deren verlängerter Arm als vielmehr das verlängerte Auge – und dafür extra ausgebildet."

Parkhäuser kontrolliert

Beiden Männern ist bewusst, dass sie an ihre sportlich trainierten Kollegen in der Dienststelle nicht herankommen. Ein Problem sei das für den Job nicht, erzählen sie: "Wir schauen hin und vermitteln den Bürgern durch unsere Präsenz ein Gefühl von Sicherheit. Insbesondere Frauen wissen das zu schätzen, wenn wir nachts durch Parkhäuser oder Parks laufen. Und wir greifen ein, wenn andere gefährdet sind."

Ein Klassiker in der dunklen Jahreszeit: fehlende Beleuchtung an Fahrrädern. Aber auch Fahren auf dem Gehweg sowie Saufgelage auf Spielplätzen oder in Parkhäusern gehören zu Situationen, in denen die insgesamt vier Männer und zwei Frauen der Sicherheitswacht aktiv werden.

"Wir dürfen Leute festhalten"

"Dazu dürfen wir Personalien abfragen und gegebenenfalls Leute festhalten, bis die Streife eintrifft", sagt der 1,60 Meter große, kräftige Mann mit Stirnband, Werner Zeininger.

Dann eilen er und Peter Dittmann zu einem Mann, der sich soeben mit seinem Fahrrad quer auf die Straße unterhalb des Rathauses gestellt hat. So versperrt er einem jungen Autofahrer die Durchfahrt. "Autos dürfen hier nicht durch", ruft er diesem zu. Peter Dittmann kommt hinzu.

"Er hat Recht. Hier dürfen nur Radfahrer und Busse passieren", erklärt er dem jungen Autofahrer. Dieser wollte ja "nur eben bei der Bäckerei Düring durchfahren", wie er sagt. Doch die Sicherheitswacht kennt ihre Pappenheimer: "Das war nicht der erste Versuch." Der Radfahrer (63), der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, wünscht sich mehr Rechte für die Sicherheitswacht: Wenn sie beispielsweise gleich Geld für Ordnungswidrigkeiten kassieren dürfte, hätte das womöglich einen nachhaltigeren Effekt, glaubt er. Peter Dittmann gibt ihm Recht.

Denn nicht oft stoßen er und seine Kollegen bei den Ermahnten auf Verständnis. "Manchmal wird überhaupt erst reagiert, wenn wir Konsequenzen androhen", sagt der 53-Jährige. Er fährt fort: "Einen Sittenverfall können wir dennoch nicht feststellen." Auch nicht durch den Zuzug anderer Nationen: "Geflüchtete sind mit Sicherheit nicht auffälliger als andere", betont Werner Zeininger (61). Die Beiden müssen es wissen: Peter Dittmann ist seit der ersten Stunde dabei. Werner Zeininger seit 2001.

Weshalb so lange? "Vermutlich das Ehrenamtsgen. Ich engagiere mich auch noch im Sportverband auf Landes- und Bundesebene. Das bereitet mir Spaß", sagt der 53-Jährige.

Sein Kollege antwortet pragmatisch: "Ich brauche keinen Hund: Bei dem Job kommt man auch so raus und hat jede Menge Abwechslung." Inzwischen haben sie ihren Kontrollgang zum Unteren Tor fortgesetzt. Ab und an werden sie bei ihren Rundgängen im Stadtgebiet von Passanten angesprochen: "Wer wir sind oder wo dieses oder jenes Hotel ist, sind die häufigsten Fragen", schildern sie. Die dicken polizei-blauen Jacken der Männer, auf deren Brust und Rücken in reflektierenden Lettern "Sicherheitswacht" prangt, rascheln dabei durch die Kälte.

Ab und an rauscht und piept das Funkgerät. Über dieses stehen sie während ihrer Schicht in Kontakt mit der Polizeiinspektion. "Wenn es zum Beispiel einen flüchtigen Ladendieb gibt, werden wir angefunkt, dort in der Gegend mal entlang zu laufen und die Augen offen zu halten. Oder umgekehrt: Wir merken, da bahnt sich irgendwo etwas an. Dann können wir einen Streifenwagen ordern."

In flagranti erwischt

Kein Streifenwagen war nötig, als Werner Zeisinger vor Jahren einmal mit einer Kollegin ein Liebespaar in flagranti im Auto in einem Parkhaus erwischt hatte. "Noch ehe wir etwas sagen konnten, sind sie davon gefahren – so wie sie waren, splitterfasernackt", erinnert sich der 61-Jährige mit einem Schmunzeln.

Mit einem Parkhaus verbindet auch Peter Dittmann ein spektakuläres Erlebnis. "Wir haben drei Autoknacker auf frischer Tat ertappt. Sie wollten fliehen, wir sind ihnen nach. Einen haben wir direkt gefasst, die Polizei später die anderen. Adrenalin pur."

Zu sehen, wie das Gute siegt, bestätige ihn in seiner Arbeit. Ebenso wie das Ansehen bei der Polizeiinspektion Neumarkt. Man sei per Du und pflege ein freundschaftlich-kollegiales Verhältnis.

Mit Stolz erfüllt sie, was einst ein Beamter zu ihnen sagte: "Wer weiß, wie viele Gefahren wir von der Sicherheitswacht schon abgewehrt haben, bloß weil wir gerade da waren."

So kann man mitmachen bei der Sicherheitswacht

