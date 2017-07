Ein Buch kann eine Brücke sein

NEUMARKT - Die Neumarkter Ruth Heidingsfelder, Richard Rupp und Carsten Rübsaamen gehörten zur zwölfköpfigen Gruppe aus sechs Ländern, die eine Woche lang Sri Lanka im Rahmen des Projekts "Bookbridge" bereisten. Damit war auch das jährliche Teamtreffen verbunden.

-Das gesamte BOOKBRIDGE-Team mit den Neumarktern Ruth Heidingsfelder, Richard Rupp und Claus Rübsaamen -BOOKBRIDGE-Team mit Schülern und Lehrern des Lernzentrums in der Teestadt Bandarawela -Richard Rupp zündet zum 1. Geburtstag des Lernzentrums Bandarawela eine Kerze an. Damit beginnt in Sri Lanka ein neuer Lebensabschnitt.



"Bookbridge" wurde im Jahr 2009 in Neumarkt gegründet und möchte in einem innovativen Weiterbildungsprogramm Talente aus dem globalen Norden und Süden in unternehmerischem Denken und Handeln schulen. Dies erfolgt in Lernzentren, wo es eine Bücherei gibt und verschiedene Kurse für Kinder und Erwachsene angeboten werden.

Damit sollen die Berufs- und Lebenschancen vor Ort verbessert werden. Die Zentren sind als Sozialunternehmen konzipiert und dadurch nicht von europäischen Spendengeldern abhängig. Gewinne werden schnell wieder investiert.

Das Team mit Vertretern aus Kambodscha, Mongolei, Kanada, Schweiz, Deutschland und dem gastgebenden Inselstaat Sri Lanka besuchte deshalb das Land, weil dort vor einem Jahr die Stiftung auf Einladung des Pfadfinderverbandes das erste Bookbridge-Lernzentrum in der Teestadt Bandarawela eröffnet wurde.

Englisch und IT

Eine zweite Einrichtung – weitere werden folgen – öffnete im April dieses Jahres in Kekirawa ihre Pforten. Dort werden Englisch-, IT- und Berufsvorbereitungskurse angeboten. Jugendliche werden an Hoteleinrichtungen für Praktika vermittelt und Frauen bei der Verwirklichung von Geschäftsideen unterstützt.

"Diese Mini-Businesses sind sehr wichtig, nicht nur wegen des zusätzlichen Einkommens, sondern weil sie die Landflucht stoppen", berichtet Community Hero Sampath Senawatte. "Die meisten Menschen haben kaum betriebswirtschaftliches Wissen und ich zeige ihnen, wie sie bessere Preise aushandeln können."

Danach erfolgte der Besuch des Lernzentrums in Bandarawela, wo neben Englisch-Kursen "Find yourself"-Seminare angeboten werden. In den Schulen ist nämlich Frontalunterricht das Normale, Gruppenarbeit und das Eingehen auf den einzelnen Schüler sind unbekannt. Dass dies Früchte trägt, wurden bei den Feierlichkeiten zum ersten Geburtstag des Lernzentrums sichtbar. Durch das Programm führten nicht Lehrer, sondern Schüler.

"Wir versuchen, dem Menschen das Entwicklungspotenzial zu geben, das er braucht, um sich selbst zu finden und zu verwirklichen", betont Bookbridge-Mitbegründer Richard Rupp aus Woffenbach. 26 Lernzentren sind seit der Gründung in der Mongolei, Kambodscha und Sri Lanka entstanden. Unter den Kunden befinden sich Unternehmen wie Bosch, Siemens, Evonik, Swisse Re, Hilti und Swisscom.

Die Angebote müssen an den Markt des jeweiligen Landes angepasst werden. "Damit stellen wir sicher, dass unsere Arbeit sinnvoll ist und die Ressourcen nicht einfach versickern, weil sie gar nicht auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort abgestimmt sind", verdeutlichte Mitgründer Carsten Rübsaamen.

