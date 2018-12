Ein dickes Danke schön für den Einsatz

Politiker sprachen vor Weihnachten Rettungs- und Einsatzkräften in Neumarkt ihren Dank aus - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Beim Bayerischen Roten Kreuz, der Polizei und der Feuerwehr haben sich am Sonntagmittag die Politiker die Klinke in die Hand gegeben – um Danke zu sagen für die Arbeit an 365 Tagen im Jahr. Die NN berichten jedes Jahr stellvertretend von einem Besuch, diesmal beim BRK.

Oberbürgermeister Thomas Thumann, Landrat Willibald Gailler und Neumarkter Abgeordnete besuchten die Sicherheits- und Rettungskräfte des BRK und kamen nicht mit leeren Händen. © Foto: Günter Distler



Oberbürgermeister Thomas Thumann, Landrat Willibald Gailler und Neumarkter Abgeordnete besuchten die Sicherheits- und Rettungskräfte des BRK und kamen nicht mit leeren Händen. Foto: Foto: Günter Distler



Ein Korb mit Wurstspezialitäten, ein Karton mit Käse, eine große Dose Lebkuchen und ein weiterer in silberfarbenes Papier eingepacktes Geschenk reihen sich auf dem großen Tisch im Aufenthaltsraum der Rettungskräfte in der Friedenstraße aneinander.

"Rund um die Uhr Bereitschaft"

Schräg gegenüber ein ähnliches Bild aus Sakko-Trägern: Landrat, Oberbürgermeister, der Neumarkter Bundestagsabgeordnete Alois Karl, Bayerns Finanzminister Albert Füracker aus Lupburg und der EU-Abgeordnete Albert Deß aus Berngau dankten den Einsatzkräften für ihr "nicht selbstverständliches Engagement rund um die Uhr für die Gesellschaft". Einen persönlichen Dank sprach der EU-Abgeordnete Deß aus: "Meine Familie hat Euch selbst vor Kurzem gebraucht. Ihr ward‘s schnell da." Die Rettungskräfte nehmen die anerkennenden Worte gerne an.

Erneut ein Tag am Limit

Kurz unruhig wird es bei dem Termin, als der Piepser geht – nicht aber etwa der, der einen neuen Einsatz ankündigt. Nein, Oberbürgermeister Thomas Thumann hatte sich zu sehr an den Herd hinter sich gedrückt und diesen zum Piepsen gebracht.

Solange es nur der ist! Tags zuvor waren die Rettungskräfte enorm gefragt: "In vier Stunden Schicht habe ich vier Transporte gefahren – das ist wirklich das Maximum, mehr ist gar nicht möglich", schildert Rettungssanitäter Horst Weixelbaum.

Da kommt der Wunsch der Politiker mehr als gelegen: Die Rettungskräfte mögen ein paar ruhige Feiertage genießen können.

ALEXANDRA HADERLEIN