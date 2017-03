Ein Ehrentag für 103 Sportler aus dem Kreis Neumarkt

Landkreis zeichnet die besten Athleten des Jahres 2016 aus - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Kraftpakete an der Langhantel, Schützen mit ruhiger Hand und gnadenlose Fingerhakler: Bei der Sportlerehrung des Landkreises gingen wieder reichlich Medaillen und Pokale über den Trophäentisch – eine Anerkennung für die im vergangenen Jahr gezeigten Spitzenleistungen.

Die mit Bronze dekorierten Sportler. © Foto: Hubert Bösl



Die mit Bronze dekorierten Sportler. Foto: Foto: Hubert Bösl



Sie hielten durch, wenn es wehtat. Sie trainierten, wenn andere vor dem Fernseher saßen. "Sie haben ihr Talent nicht nur in die Wiege gelegt bekommen, sondern hart für den Erfolg gearbeitet", brachte es Hausherr und Landrat Willibald Gailler auf den Punkt.

Als wichtigste Zutat im Rezept für sportlichen Erfolg sieht Gailler "den Siegeswillen, um im richtigen Augenblick etwas schneller, etwas stärker oder etwas treffsicherer zu sein".

Die Aula des Landratsamtes war gestern Nachmittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Fast jeder hier verließ den Saal mit einer Medaille. Um genau zu sein: 103 Sportler waren es in diesem Jahr, die eine Medaille erhielten, das sind mehr als 2016 und 2015.

Eine positive Bilanz, wie Willibald Gailler bemerkte. 37 Bronze-, 40 Silber- und 26 Goldmedaillen fanden ihren Weg an die Hälse einzelner Sportler. Sieben Bronze- und neun Silberpokale gingen an Mannschaften.

"Lob ist wichtig"

Auch dieses Jahr sind es die "Funny Rollers" von der DJK Neumarkt, die mit ihrer fetzigen Rock ’n’ Roll-Einlage das Publikum zur Eröffnung in die passende Stimmung brachten. Der Nachwuchs sowie die Wettkampfpaare des Vereins zeigten beeindruckende Choreographien. Nach großem Applaus folgte der eigentliche Festakt, die Ehrung der Sportler.

Die mitGold dekorierten Sportler. © Fotos: Hubert Bösl



Die mitGold dekorierten Sportler. Foto: Fotos: Hubert Bösl



"Ich weiß sehr gut, wie wichtig Lob und Anerkennung gerade zu Beginn einer Sportlerkarriere sind", sagte der Landrat weiter. Er sei sehr stolz darauf, dass sich Sportler aus dem Landkreis Neumarkt ganz oben platzieren konnten.

Er wisse aber auch, dass nicht nur der persönliche Einsatz des Sportlers große Erfolge bewirke, sondern auch viele Menschen in den verschiedensten Funktionen zum Siegen beitragen. "Wir haben 188 Sport- und Schützenvereine und in ihnen eine unglaubliche Vielfalt von Sportarten."

Für die größte Gruppe gab es in der Aula des Neumarkter Landratsamtes Silbermedaillen. © Foto: Hubert Bösl



Für die größte Gruppe gab es in der Aula des Neumarkter Landratsamtes Silbermedaillen. Foto: Foto: Hubert Bösl



Ein großes Lob schickt er deshalb in Richtung der Menschen im Hintergrund. "Sie engagieren sich in Vorständen, als Jugend- und Übungsleiter, als Schiedsrichter, als Platzwart, als Kassier, als Fahrer und in vielen anderen Funktionen ehrenamtlich für den Sport."

Finanzspritze für Vereine

Damit die Rahmenbedingungen im Landkreis auch weiterhin passen, werde Gailler "alles Notwendige dazu tun, um die sportliche Vielfalt in unserer Region zu unterstützen und zu fördern". So stellte der Landkreis im Jahr 2016 144 000 Euro für die Schützen- und Sportvereine bereit. "Geld, das sinnvoll angelegt ist." Dennoch haben die Vereine nicht das volle Budget abgefragt. Gailler stellte zufrieden fest: "Die Vereine sind anscheinend gut aufgestellt."

ph