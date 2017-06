Ein feiner Tropfen für die Genießer bei Berger Kirwa

BERG - Die Generalprobe ist geglückt, die St.-Vitus-Kirwa kann beginnen: Wenn in Berg von Samstag bis einschließlich Montag, 19. Juni, Kirchweih gefeiert wird, können sich die Besucher auf allerlei freuen – vor allem auf ein süffiges, vollmundiges Festbier.

Die Kirchweih in Berg steht kurz bevor, das zugehörige Festbier hat den Test durch die Kirwaleut’ bereits bestanden. © Foto: Helmut Fügl



In wenigen Tagen erlebt die Vitus-Gemeinde den ersten geselligen Höhepunkt dieses Jahres. Die Berger Kirwa wird von Samstag bis Montag, 17. bis 19. Juni, gefeiert.

Erinnerung an den Brand

Vorab fand schon das kirchliche Gedenken statt: Vergangenen Sonntag wurde an den einst großen Brand in der Kirche und den drei Jahre später erfolgten Wiederaufbau sowie die erneute Weihe durch Bischof Leo von Mergel erinnert. Der weltliche Teil der Kirwa wird in der "Wirtsgasse", rund um das ehemalige Dorfwirtshaus "Brunnenwirt" gefeiert. Verantwortlich für die 13. Auflage sind wieder die Berger Kirwaboum und -moila.

Die erste Vorfreude auf die bevorstehenden Tage wurde bereits bei der schon zur Tradition gewordenen Bierprobe vor dem "Brunnenwirt" geweckt. Zu dem Termin musste Marco Sossau in seiner Eigenschaft als oberster Kirwa-Bua nicht lange bitten. Mit dabei war auch Ivan Nikolovski von der Tucher Brauerei: Er präsentierte das erste Fass Kirwa-Festbier.

Das Ergebnis aller Probanden war übereinstimmend: "Ein kostbares Nass. Fast zu kostbar, um es einfach so zu trinken. Man soll und muss es genießen."

