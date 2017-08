Ein Fest mit Licht, Architektur und Kunst

Berching feiert vom 22. bis 24. September Berchinale und 25 Jahre Main-Donau-Kanal - vor 44 Minuten

BERCHING - Vor genau 25 Jahren wurde im September 1992 in Berching der Main-Donau-Kanal feierlich eröffnet. Das muss gefeiert werden. Vom 22. bis 24. September findet zu diesem Anlass die Berchinale statt. Das Lichterfest steht heuer unter dem Motto "Licht – Architektur – Kunst".

Der renommierte Künstler Martin Herler öffnet zur Berchinale sein Atelier in der Forstergasse in Berching und gibt Einblick in sein kreatives Schaffen. © Foto: Stadt Berching



Der renommierte Künstler Martin Herler öffnet zur Berchinale sein Atelier in der Forstergasse in Berching und gibt Einblick in sein kreatives Schaffen. Foto: Foto: Stadt Berching



Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlen ausgewählte Gebäude und Orte in der historischen Innenstadt im magischen Licht. Lichtobjekte werden in Szene gesetzt und architektonische Besonderheiten herausgestellt. Der Schwerpunkt der Architekturbeleuchtung wird heuer im Viertel zwischen der Forstergasse und der Schulstraße liegen. Auch zwei Gärten vor der Stadtmauer werden mit einbezogen.

Doch was wäre die Berchinale ohne Kunst und Begleitprogramm. Schon Tradition haben der Künstlermarkt in der Hubstraße und die Ausstellung der Kunstgilde im Storchenturm. Heuer kommen gleich zwei Highlights dazu: Der renommierte Künstler Martin Herler öffnet sein Atelier in der Forstergasse und gibt Einblick in sein kreatives Schaffen. Im Posthotel in der Vorstadt präsentieren junge Künstler und Kunststudenten der Kunstakademien Nürnberg, Regensburg und München ihre Werke und Ideen.

Abgründe eines Komikers

Im Rathaus erinnert eine Ausstellung an das Kanaljubiläum und in der Schranne wird eine Fotoausstellung zum Thema "ArchitekturLicht" präsentiert.

Für Kurzweil sorgt am Samstag in der Kulturfabrik Michael Lerchenberg mit seiner Musiklesung "Karl Valentin — Abgründe eines Komikers". In der Innenstadt beginnt die Nacht der "Offenen Türme". Frauenturm, Chinesenturm, Storchenturm, Bettelvogtturm und Mittleres Tor haben geöffnet und bieten zum "Blick über die Stadt" jeweils ein eigenes Programm sowie "Kunst an der Mauer".

Natürlich dürfen auch (Stadt-)Führungen, Lichtführungen und eine Führung für Fotografen nicht fehlen. Und wer es etwas ruhiger mag, der genießt "20 Minuten zum Innehalten bei Kerzenschein" in der St. Lorenz-Kirche.

Die Berchinger Wirte haben ihr Angebot unter das Motto "Kulinarisches aus Europa" gestellt. Schließlich wird der 25. Geburtstag des Europakanals gefeiert. Auch die musikalische Umrahmung mit Livemusik ist international.

Nicht nur für Fachleute ist die Vortragsreihe zum Thema "Licht — Architektur — Kunst" am Samstag ab 14 Uhr in der Schranne gedacht. Und für alle Fragen rund um die Beleuchtung stehen ab 17 Uhr die Fachleute von Lichtwerk mit ihrer "Lichtberatung für Innen und Außen" Rede und Antwort. Besucher können ihre Pläne mitbringen und sich beraten lassen. Die Architekturbeleuchtung ist dann noch die ganze Woche bis zum 30. September zu sehen. Und auch die Kunststudenten im Posthotel zeigen ihre Werke noch einmal am 30. September. Zu gewinnen gibt es auch etwas: Im Rahmen eines Fotowettbewerbs werden wieder die besten Bilder prämiert.

ZInfos unter www.berchinale.de und www.facebook.com/berchinale/

nn