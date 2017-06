Ein Geschenk geht zu Cimiottis Geburtstag ans Fischer-Museum

Der Sammler Christian Herb hat das Werk 2012 erstanden und vermacht es nun dem Museum Lothar Fischer - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Museum Lothar Fischer erhält eine private Schenkung zum 90. Geburtstag des Bildhauers Emil Cimiotti. Bereits 2012 zeigte das Neumarkter Museum die Ausstellung "Emil Cimiotti, zum 85. Geburtstag – Den Raum ganz anders besetzen". 2017 feiert der 1927 in Göttingen geborene und heute in Wolfenbüttel lebende Künstler nun seinen runden Geburtstag.

Vor fünf Jahren waren Arbeiten von Emil Cimiotti im Museum Lothar Fischer ausgestellt. Eine Zeichnung kehrt nun als Schenkung nach Neumarkt zurück. © Foto: Fritz Etzold



Emil Cimiotti zählt auch im internationalen Kontext zu den bedeutendsten deutschen Bildhauern. Nach anfänglichen kritischen Äußerungen wurde er in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren als einer der wichtigsten Mitbegründer des Informel gefeiert.

Noch heute zeugt sein Schaffen von eindringlicher Aktualität, Vitalität und Intensität.

"Ich hatte den Wunsch, Plastiken vielformiger anzulegen und nicht so statisch, eher wie eine Szene, und vor allem wollte ich den Raum ganz anders besetzen", so Cimiotti. Dies belegt beispielhaft seine Bronze Inselbewohner oder anderes von 1959 aus dem Museum Ludwig, Köln. Eine Zeichnung Ohne Titel von 1959, die wohl indirekt mit dem sich in Köln befindlichen Werk in Verbindung gebracht werden kann, hat das Museum Lothar Fischer anlässlich des 90. Geburtstags des Künstlers von dem Privatsammler Dr. Christian Herb als Schenkung erhalten.

Christian Herb hatte das Werk 2012 in der Neumarkter Cimiotti-Ausstellung gesehen, es im Anschluss erworben und sich nun spontan entschlossen, es dem Neumarkter Museum zu vermachen.

Lothar Fischer selbst hatte Emil Cimiotti 1959 in der Villa Massimo kennengelernt und sich im Nachgang hinsichtlich seiner eigenen Formensprache von Cimiottis informellem Schaffen anregen lassen.

Emil Cimiottis Werk wird anlässlich des Geburtstags im Kunstverein Göttingen (3. August bis 6. September), im Sprengel Museum Hannover (18. August bis 19. November), im Georg Kolbe Museum, Berlin (19. November bis 14. Januar 2018) und im Edwin Scharff Museum, Neu-Ulm (23. Februar bis 21. Mai 2018) mit Überblicksausstellungen umfassend gewürdigt.

Präsentation am 25. Juni

Die Schenkung wird ab 25. Juni zeitgleich mit der Ausstellung "Monika Grzymala – Formationen, Raumzeichnungen" im Foyer des Museums präsentiert. Vernissage der neuen Ausstellung ist um 11.30 Uhr.

