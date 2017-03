Ein Hoch auf Erich Moosburger

Wiesengrundschützen Rohrenstadt ernennen Funktionär zum Ehrenmitglied - 21.03.2017

BERG/UNTERROHRENSTADT - Zweifellos der richtige Mann: "Er hat es verdient, das er mit dieser Auszeichnung bedacht wird. Der Verein ist für ihn ein wichtiger Teil seines Lebens." Das Laudatio galt Erich Moosburger, den die "Wiesengrundschützen" Rohrenstadt im Rahmen der Jahreshauptversammlung zum neuen Ehrenmitglied ernannten.

Die Wiesengrundschützen aus Rohrenstadt ehrten Vereinsmeister, Jubilare und verdiente Mitglieder. © Foto: Fügl



Im Beisein des 3. Gauschützenmeisters Roland Carl würdigte Wiesengrund-Chef Thomas Sendlbeck die großen Verdienste des Geehrten, der seit Jahrzehnten nicht nur engagierter Angehöriger, sondern in dieser Zeit zahlreiche Funktionen im rund 200 Mitglieder zählenden Verein ausübte und auch heute noch wahrnimmt.

In seinem Jahresbericht erinnerte der 1. Schützenmeister an zahlreiche Tätigkeiten und Ereignisse. Sportleiter Thomas Moosburger verwies auf sportliche Wettbewerbe. Fünf Luftgewehr-Mannschaften – von der D-Klasse bis zur Gau- und Gauoberliga – sind gemeldet, sieben weitere Teams haben sich aufs Großkaliber spezialisiert.

Neben Erich Moosburgers wurden noch weitere Mitglieder geehrt. Das Protektorat des BSB erhielt Rosmarie Tratz, die Damenspange des BSB Elfriede Moosburger, ebenso Bettina Kuhn und Margit Niebler. Die Ehrennadel des Mittelfränkischen Schützenbundes bekam Alexander Fritsch, die Peter-Lorenz-Nadel in Bronze erhielten Brigitte Kiefl und Robert Kuhn.

Über die goldene Ehrennadel des Schützenbundes durften sich Mathias Niebler, Martin Löhner, Klaus Stecker, Moritz Kröller und Rita Fink, über die ANB-Gau Nadel in Bronze Thomas Sendlbeck, Peter Kuhn, Fritz Leibold, Tobias Moosburger und Marina Strasser-Seitz freuen. Georg Roth und Tobias Moosburger wurden "Fahnenträger-Würdigung-Nadel" in Silber und Peter Kuhn dieselbe Nadel in Gold überreicht.

Den Schlusspunkt bildeten die Ehrungen der Vereinsmeister 2016. Dies waren Martin Löhner (Luftgewehr-Schützenklasse, 380 Ringe), Daniel Kuhn (Jugendklasse, 326 Ringe) und Erich Moosburger (Altherren- und Seniorenklasse, 316 Ringe).

Die weiteren Vereinsmeister: Großkaliber-Sportrevolver: Stefan Link, 374,2 Ringe. Sportpistole: Stefan Link (376). Unterhebel-Gewehr B: Jürgen Stiegler (154,83 Treffer). Unterhebel-Gewehr C: Jürgen Stiegler (35,63).

Zuletzt noch Ehrungen für ANB-Wettkämpfe: Brigitte Kiefl kommt auf 500 Einsätze, Tobias Moosburger auf 600, Konrad Pielenhofer auf 700 und Erich Moosburger auf 800 .

Für 15-jährge Vereinszugehörigkeit wurden Thomas Schwägler, Eva Simon, Michael Ehrnsberger und Andreas Kerschensteiner, für 50 Jahre Konrad Pielnhofer ausgezeichnet.

