Ein Leben auf leisen Pfoten voll Liebe und Leckerli

Im Tierheim Neumarkt warten etliche „Sorgenfellchen“ auf ein gutes Zuhause — Auch alten und kranken Tieren eine Chance geben - vor 18 Minuten

NEUMARKT - Zwei kleine Knäuel liegen zusammengerollt in einem Plüschkörbchen, sie bewegen sich kaum. Das weiß-schwarze Fell ist struppig, die Äuglein verklebt und kaum zu sehen. Liebevoll versucht Tierheimleiterin Waltraud Fuchs den kleinen Häufchen Elend Futter mit einer Spritze zu verabreichen. Ruhe und Geduld sind gefragt. Plötzlich beginnt ein Katzenbaby sich zu putzen, die Augen sind leicht geöffnet und auch sein Geschwisterchen zeigt Lebensgeister. „Sie können es schaffen“, sagt Waltraud Fuchs erleichtert. Die Geschichte der kranken Katzenkinder ist nur eine von vielen im Neumarkter Tierheim. Die Neumarkter Nachrichten besuchten einige ganz besondere „Sorgenfellchen“.

Ein kleines Stück Geborgenheit: Der alte Sessel ist im Katzenzimmer heiß begehrt. Gerade für Samtpfoten, die schon einmal ein Zuhause hatten, ist er Erinnerung an eine bessere Zeit. © Wolfgang Fellner



Die Katzenabteilung ist auch im neuen Jahr immer noch rappelvoll. Stubentiger aller Farben und jeden Alters sind hier zu finden. Für viele ist das Tierheim nur eine kurze Station auf dem Weg in ein neues Zuhause. Für andere Endstation. Vor allem kranke und alte Tiere haben wenig Chancen, adoptiert zu werden. Dabei haben gerade diese Tiere noch viel zu geben und können ihren Besitzern viel Freude machen, sagt Waltraud Fuchs.

Die Leiterin des Tierheimes Neumarkt und Vorsitzende des Tierschutzvereines wird zornig, wenn sie an die Umstände denkt, unter denen manche Samtpfote in die Obhut der Tierschützer gekommen ist. In der Quarantänestation drückt sich eine schwarze Katze gegen das Boxengitter. Sie möchte Aufmerksamkeit, gestreichelt werden. Etwa 16 Jahre ist die Katzen-Lady alt und „eine ganz liebe“, wie Fuchs betont. Im Tierheim hat man ihr den Namen „Marion“ gegeben.

„Marion“ mit den aparten weißen Schnurrhaaren hat eigentlich ein Zuhause, aber die alte Katze interessiert dort wohl niemanden mehr so richtig. Weder Futter noch ein warmes Plätzchen soll die Katzenseniorin in der letzten Zeit gehabt haben, berichteten Tierfreunde, die die Katze ins Tierheim brachten. Dort musste sie erst einmal aufgepäppelt werden. Jetzt – viele Tierarztbesuche und eine sehr hohe Rechnung später — ist „Marion“ wieder voll auf dem Posten und sehnt sich nach Streicheinheiten. Waltraud Fuchs wünscht sich für die Schmusetigerin ein schönes Plätzchen bei liebevollen Menschen.

In einem der Katzenzimmer liegt „Nero“ in einem Körbchen und schaut sich das Treiben in seiner Umgebung an. Der etwa dreijährige Kater ist seit Ende November im Tierheim und ein eher schüchterner Zeitgenosse. Der stattliche weiße Kerl mit den kleinen grauen Flecken wurde von einer älteren Dame gefüttert. Als sie starb, kam „Nero“ noch etwa zwei Wochen zu dem verlassenen Haus und wartete auf Futter. So schien die beste Lösung das Tierheim zu sein.

Bilderstrecke zum Thema Tierheim Neumarkt: Zuhause gesucht Viele Fund- und Abgabetiere warten im Tierheim an der Langen Gasse in Neumarkt auf ein neues Frauchen oder Herrchen.



Der hübsche Stubentiger mit den wunderschönen blauen Augen legte hier seine anfängliche Schüchternheit langsam ab. Vertrauensvoll drückt er mittlerweile sein Köpfchen in die Hand der Pfleger und möchte gestreichelt werden. Mit seinen Zimmergenossen hat er sich einigermaßen arrangiert. Einige Kratzer erinnern noch daran, dass er bei seinen Artgenossen oft als Prügelknabe herhalten musste und auch jetzt zieht er sich im Zweifelsfall noch lieber zurück. Deshalb sollte der zurückhaltende, aber sehr freundliche Kater so schnell wie möglich ein Plätzchen bekommen, wo er ohne andere Katzen und mit Freigang entspannt leben darf.

Verletzt am Straßenrand

Das „Muggerle“ ist trotz seines Alters noch eine rüstige Katzenseniorin. © Wolfgang Fellner



Während „Nero“ seinen Aussichtsplatz im Katzenzimmer nicht verlässt, lässt es sich „Michi“ gut gehen. Der stattliche schwarz-weiße Kater streicht um die Beine der Besucher, lässt sich das Futter schmecken und zieht sich dann zu einem Putzstündchen auf einen der Kratzbäume zurück. Dabei stand es gar nicht gut um den Stubentiger. Verletzt wurde er am Straßenrand gefunden und ins Tierheim gebracht. Der Vierjährige war wohl Opfer eines Unfalles geworden und musste an der Hüfte operiert werden. Ihren 1000-Euro-Kater nennt Waltraud Fuchs den Charmeur liebevoll. Denn auch hier fielen hohe Tierarztkosten an. Doch „Michi“ hat sich prächtig erholt. Seine Retter besuchen ihn regelmäßig im Tierheim, streicheln ihn und bringen Leckerchen mit. Obwohl der hübsche Kater ein sehr verträglicher Geselle ist, sollte er nicht zu Kindern kommen. Die Hüft-OP hat ihre Spuren hinterlassen und „Michi“ darf nicht einfach sorglos hochgehoben oder gar herumgezogen werden. Das schmerzt und entsprechend ist die Reaktion. Auch sollte er keinen Freigang mehr bekommen.

Die hübsche „Heide-Marie“ hat schon einige Jährchen auf dem getigerten rot-braunen Buckel. Auch für sie wünscht sich die Tierheim-Crew einen liebenvollen Altersruhesitz bei Menschen, die eine anschmiegsame Katzendame im reifen Alter von etwa 14 Jahren zu schätzen wissen. Allerdings plagen „Heidi“ schon ein paar Zipperlein. Hier werden Menschen mit einem großen Herzen gesucht.

Immer wieder landen kranke und unterernährte Katzenbabys im Tierheim. Sie aufzupäppeln kostet viel Zeit und Geld. © Wolfgang Fellner



Zum Clan der Katzensenioren gehört auch das schwarze „Muggerle“, deren Besitzer ins Seniorenheim musste. Die verschmuste Katze ist mit ihren rund 15 Jahren noch erstaunlich fit. Auch sie hat einen schönen Lebensabend bei ruhigen Menschen verdient. Freigang sollte sie allerdings nicht mehr haben, da sie nicht mehr so gut hört. Ein gesicherter Balkon wäre ideal.

Mischlingshündin „Roxy“ fühlt sich bei Gerhard Fuchs offenbar pudelwohl. © Wolfgang Fellner



Ein kleiner lustiger Wirbelwind ist „Roxy“. Die etwa vierjährige Mischlingshündin ist ein Trennungsopfer. Durch die geänderte familiäre Situation, gab es keine Möglichkeit mehr, die Hündin gut zu versorgen. „Roxy“ ist laut Gerhard Fuchs, der im Neumarkter Tierheim für die Hunde verantwortlich ist, verträglich mit Mensch und Tier. Nur bei Männern ist die kniehohe Hundedame zuerst etwas distanziert, was sich bei Geduld und Ruhe auch ändern kann. Wie zum Beweis drückt sich die braune Hündin vertrauensvoll an die Beine von Gerhard Fuchs, als sie aus dem Zwinger geholt und vorgestellt wird. Für den Fotografen zeigt sie sich von ihrer besten Seite, denn schließlich möchte sie bald bei einer verantwortungsbewussten und liebevollen Familie einziehen, bei der es ruhig zugeht und die viel Zeit für das agile Hundemädchen hat.

Jedes Tier im Neumarkter Tierheim hat seine eigene Geschichte, mal traurig, mal zum Schmunzeln, aber immer einzigartig. Genauso wie ihre Geschichten sind auch die Tiere und sie alle haben es verdient, dass man sich bei einem Besuch im Tierheim die Zeit nimmt, sie kennenzulernen und nicht nur auf das Äußere achtet. Wer kein Tier bei sich aufnehmen will, kann auch mit einer Spende helfen.

Spendenkonto: Sparkasse Neumarkt, IBAN: DE22 7605 2080 0000 2622 46. Auch Sachspenden in Form von gutem Nass- und Trockenfutter für Katzen sowie Katzenmilch für Katzenkinder werden immer gebraucht.

IRENE HEINLOTH