Ein Loblied auf den Freistaat Bayern

Dorr und Scherer sprachen beim politischen Aschermittwoch in Großberghausen - vor 30 Minuten

FREYSTADT/GROSSBERGHAUSEN - "Der politische Aschermittwoch ist in Bayern eine Institution. In Passau trifft sich der größte Stammtisch der Welt. Aber in Großberghausen trifft sich zum 42. Mal der schönere Stammtisch mit dem definitiv besseren Essen." So begrüßte Freystadts Bürgermeister Alexander Dorr die Freunde der politischen Diskussion.

Alexander Dorr sprach beim politischen Aschermittwoch in Großberghausen Klartext. © Foto: Werner Sturm



Nicht so rustikal und gespielt krawallig wie die Parteivorsitzenden in Passau, Vilshofen und anderswo schilderte Dorr (CSU) den Zuhörern die Weltpolitik und deren Auswirkungen bis in die Gemeinden hinein: Es sei ein Zeitalter starker Veränderungen, meinte er mit Blick auf neue Kommunikationswege, die Digitalisierung und das Thema Migration.

Er zählte weiter auf: "Die EU steht vor einer ungewissen Zukunft. Und der von vielen nicht für möglich gehaltene Brexit, die Wahlen in Frankreich und den Niederlanden werden uns in Atem halten."

Auch die Beziehungen Deutschlands zu den USA und Russland führte er an. Unternehmen und Handwerker im Landkreis sowie die Landwirt-schaft würden die Auswirkungen von Handelsbeschränkungen bereits spüren, meinte Alexander Dorr. Mit Blick auf die Migration sagte er: "Der Zuzug von Geflüchteten und deren Integration betreffen so gut wie jede unserer Gemeinden. Die Menschen in Bayern haben in den letzten beiden Jahren eine glänzende Visitenkarte der Humanität und der Hilfsbereitschaft abgegeben."

"Lasst Euch nicht irritieren"

Danach lobte Dorr noch die Digitalisierung, den Breitbandausbau, die Kinderbetreuung und die Bildung: "Geht zur Wahl und seid Euch bewusst, wem ihr diese großartige Lebensqualität in Bayern zu verdanken habt – der CSU. Lasst Euch nicht von Populisten irritieren."

Zur Tradition in Großberghausen im Gasthof Zunner gehört der Auftritt von Gastrednern. Diesmal konnte Freystadts Bürgermeister den Deininger Rathaus–Chef Alois Scherer begrüßen– "ein erfahrenes kommunalpolitisches Schwergewicht", wie Dorr sagte.

Der Gastredner (ebenfalls CSU) sagte: "Es verwundert mich schon, wie locker die politische Führung der EU mit Themen wie dem Brexit umgeht. Innere und äußere Sicherheit, Asyl und Einwanderung sind alles andere als gelöst." In Bayern und besonders in der Oberpfalz gehe es den Menschen wirtschaftlich so gut wie nie zuvor. Trotzdem zeigten Umfragen seit langem, dass die Menschen unzufrieden seien. "Liegt es daran, dass die Politik und die Wirtschaftskreisläufe immer komplexer werden? Wie entwickeln sich unsere Beziehungen zum NATO-Partner USA? Welche Handelsbeziehungen gelten noch? Auf all diese Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Die Menschen spüren das."

Deutschland und besonders Bayern habe sich nach dem Krieg unglaublich positiv entwickelt. Die Oberpfalz war einst das Armenhaus Bayerns, meinte Scherer und fuhr fort: Heute herrsche Vollbeschäftigung und der Landkreis stehe mit seiner mittelständischen Industrie hervorragend da.

"Richtiger Rahmen geschaffen"

Zurückzuführen ist dies laut Deinings Bürgermeister auf den Fleiß der Menschen und auf die Fähigkeit der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen.

"Stolz können wir auf unsere Bildungseinrichtungen sein, auf das Klinikum, das schwarze Zahlen schreibt und auf eine funktionierende Infrastruktur", sagte Scherer. Man dürfe auch stolz sein "auf das funktionierende Gemeinwesen und das unermessliche ehrenamtliche Engagement unserer Bürger", schloss Alois Scherer.

HELMUT STURM