Ein Neumarkter erinnert sich an 1948: „Wir lagen uns wortlos in den Armen“

NEUMARKT - Je näher der Heilige Abend rückt und je älter er wird, desto intensiver werden bei Christian Seidel die Erinnerungen an den Heiligen Abend des Jahres 1948. Das Datum wird der heute 91-jährige ehemalige Studiendirektor an der Fachoberschule Neumarkt nicht vergessen. Vor nunmehr 68 Jahren kehrte aus der russischen Kriegsgefangenschaft in sein Elternhaus zurück.

Die Erinnerungen an das Weihnachtsfest 1948 haben sich bei Christian Seidel eingebrannt. © Foto: Meyer



„Um halb drei Uhr nachmittags bin ich am Bahnhof angekommen“, weiß Seidel noch ganz genau. Der Briefträger hatte der Mutter die freudige Nachricht schon kurz vorher übermittelt „Dei Bua kommt“, sagte der Postbote zur Mutter, die gerade beim Einkaufen war, während er ihr die Postkarte in die Hand drückte. Von Hof-Moschendorf aus konnte Seidel seine Angehörigen im oberfränkischen Röslau bei Wunsiedel verständigen. Dort war er nach langer Fahrt aus den Weiten Russlands schließlich angekommen.

„Wie soll man die Gefühle bei der Ankunft beschreiben?“, zögert Seidel. „Wir lagen uns wortlos in den Armen.“ In der Gefangenschaft schwor sich Seidel, sollte er jemals nach Haus kommen, dann "führt mich der erste Weg in die Kirche". Und der 23-Jährige hielt sich an sein Versprechen. Obwohl er nur schäbige russische Klamotten anhatte – mehr besaß er nicht – schlich er sich in das Gotteshaus zur evangelischen Christvesper.

Im Gottesdienst versteckt

„Die Kirchgänger sahen mich erstaunt an und ich hatte das Gefühl, ich sei im Weihnachtsfrieden ein Störenfried“, beschreibt Seidel seine seelische Befindlichkeit. „Ich versteckte mich deshalb hinter der Orgel und bin nach Ende des Gottesdienstes nach Hause gerannt“, erzählt Seidel im Rückblick auf die bewegenden Ereignisse.

Zuhause auf dem Land muss er keinen Hunger leiden, aber er erfährt, dass ein Bruder im Krieg gefallen ist. Der zweite Bruder ist aus französischer Kriegsgefangenschaft bereits zurückgekehrt. „Das eigentliche Heimkommen in eine für mich ganz andere Heimat hat ziemlich lange gedauert, weil nichts mehr war wie vorher“, erinnert sich Seidel. Nachrichten zwischen Christian Seidel und seiner Mutter — der Vater war bereits gestorben — hatte es seit dem Jahr 1944 nicht mehr gegeben. Die erste Post aus der Heimat kam an Weihnachten 1946 bei ihm an.

Schlacht um Berlin

Das noch junge Leben von Christian Seidel erfährt im Jahr 1943 nach dem Notabitur einen tiefen Einschnitt. Mit 18 Jahren wird er zur Wehrmacht eingezogen. Er will zur Marine, die jedoch keinen Treibstoff für die Schiffe zum Auslaufen hatte. Der weitere Weg führt ihn zur Infanterie und bei Kriegsende zum Einsatz in Berlin, wo Seidel am 2. Mai 1945 gefangengenommen und einige Wochen später in die Sowjetunion verfrachtet wurde.

Dort landet er zunächst in Kiew, wo er bei Waldarbeiten schwer schuften musste. Von 100 Gefangenen bleiben nur wenige am Leben. Seidel mit seinem unbändigen Überlebenswillen gehört dazu. Weihnachten 1945 verlief armselig, es gab nichts zu essen bis auf ein paar gefrorene Kartoffeln, die Seidel dann an einem Ofen auftaute.

Später musste der junge Kriegsgefangene in Bergwerken im Donbass, einem mächtigen Kohlerevier, arbeiten. „Ich habe unter Tage die Loren mit Kohlen geschoben, da kam ich wenigstens immer wieder an die frische Luft“, erzählt Seidel über diese Zeit. An Weihnachten wurde in 800 Meter Tiefe ein provisorischer Christbaum aus dem Holz gebaut, das zum Abstützen der Kohleflöze diente. Kerzen wickelte Seidel mit Draht an den Baum, so dass ein bisschen Weihnachtsstimmung entstehen konnte.

Im November 1948 kursierte unter den Kriegsgefangenen die Nachricht von Transporten nach Deutschland. „Man durfte nicht krank sein, also kein Fieber haben, aber nicht mehr arbeitsfähig sein und zu denen habe ich gottseidank gehört“, berichtet der rüstige Pensionist über das Auswahlverfahren.

Alle fragten sich, wer denn nun beim Transport dabei sein darf und Unruhe macht sich breit. In Güterwagen wurden die Gefangenen geladen und schließlich abtransportiert. „Es war auch ein Küchen-, Kranken- und Toilettenwagen dabei“, weiß Seidel noch über diese lange Reise.

Bescherung von den Amis

An der Grenze zwischen Polen und der Sowjetzone, der späteren DDR, kommen die Gefangenen in einen anderen Zug und auf bundesdeutschem Gebiet hatten die Amerikaner einen Schnellzug bereitgestellt, der schließlich bis Hof weiterfuhr. „Am 22. Dezember 1948 kamen wir nachts an und die Amis hatten eine Weihnachtsüberraschung für uns parat“, lacht Seidel noch heute. „Aus Baracken, die voll mit Schokolade, Süßigkeiten, Nahrungsmitteln, Schnaps und Zigaretten waren, durften wir uns nach Herzenslust bedienen“, weiß Seidel noch ganz genau. „Ein amerikanischer Offizier sagte, nehmt mit, so viel ihr tragen könnt.“

In Hof-Moschendorf erhält Seidel dann seine Entlassungspapiere und Geld für eine Fahrkarte in den 30 Kilometer entfernten Heimatort Röslau. Bei den Entlassenen war auch ein gebürtiger Neumarkter dabei. Das erfuhr Seidel aber erst viel später. Mit dessen Sohn Hermann Tresch trifft sich Seidel nämlich alle zwei Wochen in gemütlicher Runde zum Schafkopfen.

Seit dem Jahr 1965 lebt Seidel in Neumarkt, er war zuerst Konrektor an der Knabenrealschule und baute dann den Wirtschaftszweig der im Jahr 1970 gegründeten Fachoberschule auf, bis er 1987 pensioniert wurde.

„1,7 Millionen Gefangene sind in Russland gestorben“, sagt Seidel still. Diese Zahl hat sich ihm genauso wie seine Heimkehr an Heiligabend 1948 ins Gedächtnis eingebrannt.

