Ein oder zwei WCs am Pyrbaumer Schlossgraben?

Pyrbaum: Bauausschuss debattierte — Seligenporten: Kompromiss mit dem Bauherrn - vor 1 Stunde

PYRBAUM - Die Planungen für möglicherweise zwei Toilettenanlagen am Pyrbaumer Schlossgraben haben die Gemüter bei der Bauausschusssitzung bewegt.

Kontrovers wurde diskutiert, ob und wo WCs nötig wären. Nun soll wohl eine Toilette nahe dem Schlossgraben entstehen, beim Oberhembacher Weg beim Garten der Bräustuben, verdeutlicht Gottfried Meier vom Pyrbaumer Bauamt. Im erst frisch sanierten Schlossgraben sind immer wieder Veranstaltungen wie Konzerte oder Frühschoppen, außerdem überlege man, das Wolfsteinerfest wieder zu beleben – da sei eine Toilette unbedingt nötig.

Einige Räte sagten, das reiche aus, andere verwiesen auf Trauungen im Schlossstadel: Auch dort sei ein WC wichtig, da der Weg zum Schlossgraben ziemlich weit sei. Nun solle, so Meier, mit dem Denkmalschutz gesprochen werden, wo eine Anlage am geschützten Stadel möglich und sinnvoll wäre, am besten barrierefrei.

Dann ging es um Abweichungen vom Bauantrag: In Seligenporten hat der Bauherr auf dem Klosterareal nahe am Kloster ein größeres Nebengebäude errichtet, und zwar anders als im Bauplan vorgegeben; sein Gebäude wäre auch höher geworden als im vorliegenden Plan. Nun hat sich die Gemeinde mit ihm geeinigt: Er darf abweichend bauen, muss aber die genehmigte Höhe einhalten. Der Ausschuss stimmte dem Kompromiss zu.

Für das Baugebiet "Am alten Feuerwehrhaus" in Schwarzach hat der Ausschuss einige Regeln im Bebauungsplan aufgestellt: Die Häuslebauer müssen in puncto Dachform, -neigung und Höhe ein paar Gestaltungsvorgaben befolgen. Die neuen Häuser sollten zum Dorf passen, so Meier, es solle gerade am Rand keine Toskana-Häuser geben.

Bebauungsplan für Kita

Außerdem ging es im Ausschuss um den Bebauungsplan für den Kindergarten an der Neumarkter Straße in Pyrbaum. Hier sei im Laufe der Jahre immer wieder angebaut worden, nun müsse laut Landratsamt der Bebauungsplan für das Grundstück geändert werden. Die Pläne dazu werden ausgelegt, im nächsten Mitteilungsblatt werden die Bürger informiert, so Meier weiter.

kay