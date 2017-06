Ein Prosit auf das zünftige Pfingstvolksfest in Berching

Mit süffigem Bier und passender Musik wird derzeit gefeiert — Auch heute geht es hoch her - vor 1 Stunde

BERCHING - Mit dem Standkonzert und Freibier auf dem Reichenauplatz hat am Freitag das traditionelle Pfingstvolksfest in Berching begonnen. Hier gaben sich die Politiker aus dem Landkreis mit Staatssekretär Albert Füracker, MdB Alois Karl mit der Parlamentspräsidentin aus Litauen, Loreta Graužiniene und Landrat Willibald Gailler, erste Volksfestgäste und vor allem die Abordnungen der Vereine aus der Großgemeinde ein Stelldichein.

Mit zünftigem Humptata führte die Stadtkapelle Berching den Festzug vom Reichenauplatz zum Festgelände, wo das Pfingstvolksfest gefeiert wurde. Auch heute geht es dort nochmal rund. © Foto: Anton Karg



Nach dem Zug zum Festplatz trieb Bürgermeister Ludwig Eisenreich auf der Bühne den Hahn mit mehreren Schlägen in den ersten Banzen süffigen Volksfestbieres. Der goldgelbe Gerstensaft sprudelte sogleich in die Maßkrüge. Mit dem obligatorischen "Ozapft is" des Bürgermeisters und dem "Prosit der Gemütlichkeit", intoniert von der Stadtkapelle, war das Fest eröffnet.

Nach dem Motto "Bewährtes erhalten und Neues ausprobieren" haben die Stadt Berching mit den Organisatoren um den Berchinger"Volksfest-Guru" Reinhard Buchberger, dem Leiter der Hauptverwaltung der Stadt Berching, den Festreferenten Erna Fitz und Christian Meissner, der Festwirtsfamilie Marco und Bine Härteis und dem Schaustellerunternehmen Gert Noli ein attraktives Programm zusammengestellt. Und deshalb ist auch am heutigen Dienstag der Festplatz ein Besuchermagnet. Nach dem Viehmarkt in der Innenstadt geht es unverzüglich ab ins Bierzelt. Für die Musik der Frühschoppengäste ab 10 Uhr sorgt die Schambachtaler Blaskapelle.

Zum Familiennachmittag gewähren die Schausteller wieder vergünstigte Preise an ihren Fahrgeschäften. Die Kinder sind um 14 Uhr eingeladen, sich im Festzelt von einem lustigen Kasperletheater unterhalten zu lassen. Am Abend, der den Vereinen und Behörden gewidmet ist, sorgen zum Abschluss des Berchinger Pfingstvolksfestes die "Gaudinudln" für Stimmung. Wer den heutigen Abend mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen lassen will, der sitzt mit seinen Freunden und Kollegen am "Feierabendtisch". Vorgebucht hat man acht halbe Hendl, acht Maß Bier, acht Härteis Volksfest Pins und auch acht Lose – all das, was einen Volksfestbesuch ausmacht.

Rückblende: Der Freitagabend war den Firmen und Betrieben, deren Mitarbeitern und Geschäftsfreunden gewidmet. Nachdem der 1. Bürgermeister Ludwig Eisenreich den ersten Banzen angestochen hatte, spielte die Stadtkapelle Berching zünftig auf. Am Samstag war "Tag der Generationen". Am Nachmittag waren zunächst rund 1600 Senioren zu einer Maß Bier, Grillhendl und Musik der Tanngrindler Musikanten eingeladen.

"Fesch zum Fest" hieß die Devise, als Berchinger Friseure von 17 bis 19 Uhr im Weinstodl alle Festbesucherinnen einluden, sich kostenlos eine zur Tracht passende Flechtfrisur gestalten zu lassen. Für die entsprechende Festzeltstimmung sorgten am Abend die "Münchner G’schichten".

Am Pfingstsonntag wurden die sechsten Berchinger Schafkopf-Mannschaftsmeisterschaften ausgetragen (siehe eigener Bericht). Zur Unterhaltung der Gäste spielte die Staufersbucher Blaskapelle auf. Am Abend gastierte die wohl bekannteste Bauernkapelle der Welt, die "Gipfelstürmer" mit Frontmann Jörg Bauer.

Am Pfingstmontag sorgte die Stadtkapelle Berching für die richtige Frühschoppen-Stimmung. Freunde echter Bayerischer Wirtshausmusi ohne Mikrofon und Lautsprecher trafen sich zu einem zünftigen Stelldichein mit dem Berchinger "Schoitn Gsangl" im Weinstodl. Die beliebte Showband "Rotzlöff’l" übernahm dann am Abend das Zepter.

ANTON KARG