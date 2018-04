Ein Ring mehr: Sarah Schick sichert sich Stadtpokal

Sondersfelder Schützin gewinnt Stadtmeisterschaft von Freystadt - vor 27 Minuten

FREYSTADT/BURGGRIESBACH - Im Rahmen eines Schützenballs am Abend des Ostersonntags wurden die diesjährigen Stadtmeister der acht Schützenvereine in der Großgemeinde Freystadt gefeiert. Das Championat hatten die Burggriesbacher Schützen in der Zeit vor Ostern ausgerichtet.

In Burggriesbach wurden die diesjährigen Stadtmeister der Freystädter Schützenvereine proklamiert. Den Stadtpokal für die beste Einzelschützin gewann Sarah Schick von den Sondersfelder Eichenlaub-Schützen. © Foto: Anne Schöll



Schützenmeister Tobias Regnath erinnerte daran, dass dies bereits die 41. Stadtmeisterschaft der Schützen gewesen sei. Er dankte der Stadt Freystadt, die wiederum die Pokale und Preise gestiftet hat.

Sein Dank galt zudem Gauschützenmeister Hans Spiegel, der im Vorjahr angeregt hatte, den Wettbewerb um die Sparte "Luftpistole" zu erweitern und dafür Pokal und zwei Sachpreise aus eigener Tasche für die Sieger zur Verfügung gestellt hat. Bei dieser ersten Luftpistolen-Meisterserie hatten Herbert Pröbster (347 Ringe), Barbara Jukna (326) und Josef Lerzer (317), alle von Eichenlaub Sondersfeld, die sicherste Hand.

Den Stadtpokal für die beste Einzelschützin sicherte sich Sarah Schick (385 Ringe) von den Sondersfelder Eichenlaub-Schützen. Sie verwies Vorjahressieger Matthias Bauer (383) von den Aßlschwanger Birkengrün-Schützen auf Platz drei. Dazwischen platzierte sich Kevin Loy (384), ebenfalls von Birkengrün Aßlschwang.

Die Mannschaftswertung gewannen die Thannhausener Edelweiß-Schützen Monika Vierthaler, Loreen Lerzer, Ida Klein und Bernd Dorr mit 1514 Ringen ganz knapp vor den Birkengrün Aßlschwang (Kevin Loy, Matthias Bauer, Sandra Bauer, Eva Ulrich) mit 1513 Ringen und Eichenlaub Sondersfeld (Sarah Schick, Thomas Lerzer, Sonja Ackermann und Thomas Waffler) mit 1512 Ringen.

Die Meisterserie "Teiler" gewannen die Sondersfelder Eichenlaub-Schützen (288,1-Teiler) vor den Aßlschwanger Birkengrün-Schützen (323,4) und den Sulzkirchener Edelweiß-Schützen (361,4).

Die weiteren Ergebnisse: Schüler: 1. Sarah Lang (171 Ringe), Edelweiß Thannhausen, 2. Sebastian Hanke (163), Eichenlaub Sondersfeld, 3. Antonia Lerzer (161), Edelweiß Thannhausen.

Jugend: 1. Corinna Ferstl (359), 2. Christian Dorr (354), 3. Ronja Lerzer (347), alle Edelweiß Thannhausen.

Junioren II: 1. Loreen Lerzer (378 Ringe), Edelweiß Thannhausen, 2. Michael Hofbeck (368), Edelweiß Sulzkirchen, 3. Julian Hafner (353), Edelweiß Thannhausen.

Junioren I: 1. Florian Otto (371), Eichenlaub Sondersfeld, 2. Daniel Kromer (365), Birkengrün Aßlschwang, 3. Bastian Hafner (343), Edelweiß Thannhausen.

Damen/Herren I: 1. Sarah Schick (385 Ringe), Eichenlaub Sondersfeld, 2. Kevin Loy (384), 3. Matthias Bauer (383), beide Birkengrün Aßlschwang.

Damen/Herren II: 1. Bernd Dorr (377 Ringe), Edelweiß Thannhausen, 2. Thomas Waffler (374), 3. Franz Schöll (369), beide Eichenlaub Sondersfeld.

Damen/Herren III: 1. Josef Englmann (368 Ringe), Birkengrün Aßlschwang, 2. Andreas Meyer (368), Edelweiß Thannhausen, 3. Gottfried Rudel (363), Bergschützen Möning.

Damen/Herren IV: 1. Roland Schlirf (356 Ringe), Edelweiß Sulzkirchen, 2. Thomas Motz (364), Edelweiß Thannhausen, 3. Ambros Pröbster (352), Eichenlaub Sondersfeld:

Mannschaft: 1. Edelweiß Thannhausen (1514 Ringe), 2. Birkengrün Aßlschwang (1513), 3. Eichenlaub Sonderfeld (1512), 4. Burggriesbach (1448), 5. Bergschützen Möning (1435), 6. Edelweiß Sulzkirchen (1423), 7. Birkhahn Freystadt (1373), 8. Ägidius Forchheim (1309).

ANNE SCHÖLL