Ein rundum gelungener Liederabend

Steffen Schmidt und Sigrid Baumann entzückten ihr Publikum in der Martin-Luther-Kirche in Postbauer-Heng - 10.07.2017 19:13 Uhr

POSTBAUER-HENG - Mit seinem Benefizkonzert "Serenata" ist Steffen Schmidt bereits zum vierten Mal zu Gast in der Martin-Luther Kirche in Postbauer-Heng. Und auch diesmal verzauberte der Bariton mit seiner Stimme.

Sänger Steffen Schmidt wurde kongenial begleitet von Sigrid Baumann am Klavier. © Foto: Resi Heilmann



Eine gelungene Premiere war es für Sigrid Baumann, die diesmal Steffen Schmidt am Klavier begleitete und ihre eigenen Soli gefühlvoll und souverän darbot. Sigrid Baumann begleitet sonst den Martin-Luther-Chor und spielt in den Gottesdiensten die Orgel.

Ausdrucksvoll interpretierte Bariton Schmidt seine Lieder. Er zeigte sich im Ton sicher und ausdrucksstark.

Steffen Schmidt absolvierte ein Gesangsstudium bei dem Tenor James Clark. 2006 wurde er Preisträger beim Wettbewerb "Jugend musiziert" in der Kategorie "Duo Kunstlied".

Er ist unter anderem als Solist im Bereich Konzert, Oper und Kirchenmusik tätig. Sein Stimmumfang erlaubt dem Sänger auch Ausflüge ins Tenorfach. So sang Steffen Schmidt im Dezember 2016 die Soli im "Messias" von Georg Friederich Händel. Seine Stimme zeichnete sich durch Kraft, Volumen und Beweglichkeit aus und erfüllte die ganze Kirche.

Voller Erinnerungen

Mit italienischen Liebesliedern aus verschiedenen Epochen konnten die Zuhörer in Erinnerungen schwelgen. Zudem waren Stücke von Richard Wagner "Blick` ich umher in diesem edlen Kreise" oder Schuberts "Ständchen", Frédéric Chopin "Regentropfenprélude" sowie Benjamin Britten "The Sally Gardens" zu hören.

Den Abschluss eines wirklich gelungenen Liederabends, für den das Duo viel Applaus ernteten, bildete der Klassiker von Mitch Leigh "The impossible Dream", den schon viele große Stars gesungen haben.

Doch ohne Zugabe durften die beiden Künstler nicht gehen. Mit "O'sole Mio" welches 1898 von dem neapolitanischen Musiker und Komponisten Eduardo Di Capua komponiert wurde, ging der unterhaltsame Sommerabend zu Ende. Spenden des Konzertes kommen der Kirchenmusik zugute.

reh