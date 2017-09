Ein Schoppen von der Neumarkter Winzerin

Die gebürtige Münchnerin Claudia Stehr-Krappitz produziert Frankenwein — 5000 Rebstöcke in Castell - vor 43 Minuten

NEUMARKT - Eigentlich zuhause in Neumarkt, derzeit aber jeden Tag in ihrem unterfränkischen Weinberg: Bei Claudia Stehr-Krappitz ist jetzt Weinlese-Hochsaison. Dafür muss sie aus der Oberpfalz rund hundert Kilometer nach Castell fahren, denn sie ist Neumarkts einzige Winzerin. Zwischen der Lese von Müller-Thurgau und Bacchus hat sie uns von ihrem Doppelleben erzählt.

Neumarkterin und Winzerin: Diese beiden Attribute vereint in Neumarkt nur sie, Claudia Stehr-Krappitz. © Foto: Fritz Etzold



Neumarkterin und Winzerin: Diese beiden Attribute vereint in Neumarkt nur sie, Claudia Stehr-Krappitz. Foto: Foto: Fritz Etzold



5000 Rebstöcke auf einem Hektar Rebfläche warten zurzeit auf viele fleißige Hände: Da, wo die letzten Steigerwald-Ausläufer in die Mainebene übergehen, zwischen Abtswind und Castell, ist für die gebürtige Münchnerin, die an der Altmühl aufgewachsen ist, jetzt Lese-Saison.

Die ganze Familie und Neumarkter Freunde helfen mit, im nahen Weingut Brügel (Castell-Greuth) wird das geerntete Lesegut verarbeitet. Am Ende rechnet Claudia Stehr-Krappitz, die in Holzheim wohnt und dort in einem Schuppen ihre Frankenwein-Kartons stapelt, mit einem Ertrag von 11 000 Flaschen des Jahrgangs 2017.

Ursprünglich hat sie Landwirtschaft studiert, war dann im Arzneipflanzen-Anbau tätig. Im unterfränkischen Veitshöchheim hat sie sich vor mehr als zehn Jahren zur Nebenerwerbswinzerin ausbilden lassen und alles vom Anbau bis zur Kellertechnik gelernt: zwei Jahre Blockunterricht mit einem Praktikum im Betrieb der Familie Brügel in Castell, die der "Weinkultur Stehr-Krappitz" jetzt ihre Kellerei-Einrichtungen zur Verfügung stellt, wenn die eigentliche Lese vorbei ist.

Bacchus, Silvaner oder ,Acolon‘

Dafür hat Claudia Stehr-Krappitz schon im August ihren Rundruf bei fünf Kindern samt Partnern gestartet, darauf hat die studierte Agraringenieurin ein ganzes Jahr lang hingearbeitet. Zusammengenommen etwa ein Vierteljahr arbeitet sie in ihrem Ein-Hektar-Weinberg, wohnt wenn nötig in ihrer beheizbaren Weinberghütte, ist im Sommer drei bis vier Tage pro Woche in Unterfranken.

Und bei ihrem Müller-Thurgau, Bacchus und natürlich Silvaner oder dem seltenen Rotweingewächs "Acolon", einer 1975 kreierten Kreuzung von Lemberger und Dornfelder. Für die Freunde vom Weingut Brügel ist sie mit ihrem Wein keine Konkurrenz, noch dazu sie den nur von Neumarkt aus verkauft. Aber hier ist sie die einzige Winzerin weit und breit: auch wenn es vor Jahrhunderten Weinbau in der Oberpfalz gab und bei Regensburg in minimalem Umfang immer noch gibt.

Wenn Claudia Stehr-Krappitz ihren Weinberg beschreibt, hört man die Fachfrau: "Es ist eine karge Südwestlage, Keuperböden, wir haben wenig Frost, genügend Feuchtigkeit von den Steigerwaldhängen, müssen aber immer schnell lesen." Warum sie Winzerin wurde, ist schnell gesagt: Wein war für sie und ihren Mann schon immer ein Hobby, sie haben die Weingüter in aller Welt durchstreift.

Jetzt ist der Greuther Weinberg in der Lebensmitte ein zweiter Lebensmittelpunkt, "der die Familie zusammenhält" und immer neue Aufgaben bereit hält – auch ein "gutes Zubrot", aber "leben kann man davon nicht". Denn dafür bleibt bei Preisen zwischen sechs und sieben Euro pro Flasche nach Abzug aller Kosten denn doch zu wenig übrig. Aber das ist für Claudia Stehr-Krappitz auch nicht das Wichtigste: Sie fühlt sich wohl inmitten einer jungen Winzer-Generation in Unterfranken, "die sich unheimlich engagiert, neue Ideen hat und enorm viele Kenntnisse: Ich bin stolz, dass ich dazugehören kann."

Trink- und Kunstgenuss

Was sie in Castell produziert, passt gut zum neuen Franken-Trend, zu einem "frischen, jungen Wein". Und sie lässt ihn auch nicht in Bocksbeutel abfüllen, sondern in die Bordeaux- und neuerdings auch wieder in die gute alte Schlegel-Flasche: "ein ehrlicher, fränkischer Trinkwein."

Dieser Trinkgenuss passt, so Stehr-Krappitz, auch gut zum Kunstgenuss: Das Neumarkter Museum Lothar Fischer schenkt die Weine bei passender Gelegenheit aus, in München ist sie in verschiedenen Galerien vertreten, wo sie für Kunst und Wein Reklame macht und immer wieder neue Kunden findet. Eine Münchner Freundin hat ihr auch das Logo erfunden, das auf allen Etiketten krabbelt: einen bunten Marienkäfer für "Wein mit grünen Noten zwischen Apfel und Zitrone".

Was sie zuhause in Holzheim am Kamin oder Kachelofen dann im Winter am liebsten selber trinkt? "Secco" heißt ihr Perlwein, der inzwischen 25 Prozent der Gesamtproduktion ausmacht und der auf einem Grundwein aus Müller-Thurgau und Bacchus basiert. Das ist auch der Renner, wenn Claudia Stehr-Krappitz auf dem Altstadtfest ihren Stand aufbaut: inzwischen in der Klostergasse.

Unterm Jahr schöppeln ihre Stammkunden von Secco bis Silvaner, die hiesige Gastronomie aber hat sie für ihren Wein bisher kaum interessieren können: am Preis oder an der Bierkonkurrenz kann’s nicht liegen – vielleicht an der Frankophobie der Oberpfälzer?

UWE MITSCHING