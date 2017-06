Ein Sonntag der offenen Gärtentüren

Drei Anlagen in der Gemeinde Mühlhausen zu sehen - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Schon zum 18. Mal laden auch im Landkreis private Gartenbesitzer am kommenden Sonntag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr, dem „Tag der offenen Gartentür“, Besucher in ihre Gärten ein.

Die Auftaktveranstaltung zum „Tag der offenen Gartentür“ mit Landrat Willibald Gailler und Bürgermeister Martin Hundsdorfer fand im Garten der Familie Iberle in Wappersdorf statt. © Anton Karg



Im Bereich der Gemeinde Mühlhausen sind dies die Gärten von Angela und Hubert Iberle in Wappersdorf, Im Weiher 3, von Gabriele Zipf in Mühlhausen, Föhrenweg 1b, und von Carola Leroy und Oswald Boxleitner, Im Wieseck 10, in Weihersdorf.

Im Kreisverband Neumarkt sind 114 Vereine mit insgesamt 14 000 Mitgliedern angeschlossen sind. Nachdem bei 41 Gartenbauvereinen auch Kinder- und Jugendgruppen integriert sind, seien im Landkreis ständig steigende Mitgliederzahlen zu verzeichen.

Das Programm in Wappersdorf: Neben den Besuch des Gartens der Iberle wird der Gartenbauverein Wappersdorf die Gäste mit Kaffee und Kuchen bewirten. Zur Unterhaltung spielt im Zelt das Duo „ElisaWolf“. Bürgermeister Hundsdorfer bietet um 13 und 15 Uhr eine Kirchenführung an. Im Anschluss daran haben die Besucher die Möglichkeit, die freigelegten und neu hergestellten Erdkeller des ehemaligen Gasthauses Zapf zu besichtigen.

In Mühlhausen im Garten von Gabriele Zipf erwartet die Besucher ein reichhaltiger „Sammlergarten“, in dem vieles selbst gezogen wurde. In Wappersdorf präsentieren Angela und Hubert Iberle ihren Garten mit vielen verwirklichten Ideen.

Nach 20 Minuten Fußmarsch ist über den Fuß- und Fahrradweg von Wappersdorf nach Weihersdorf der Garten von Cora Leroy und Oswald Boxleitner in Weihersdorf zu finden. Dort wurde bei der Auswahl der Pflanzen Rücksicht auf die Gestaltung des Hauses genommen.

Entlang des Fußweges ist ein Gehölzlehrpfad angelegt. Dieser kann bei der Gelegenheit besichtigt werden. Eine Broschüre zur Erläuterung der Gehölze liegt auf.

Mehr Informationen zum Tag der offenen Gartentür gibt es im Internet unter www.gartenbauvereine-neumarkt.de

Anton Karg