Ein "Weg der Poesie" um den Dillberg

Kulturforum Postbauer-Heng lädt zu Rundgang ein - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Auch in diesem Jahr lädt das Kulturforum Postbauer-Heng wieder zum traditionellen Saisonstart am Weg der Poesie ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 23. April, um 14.30 Uhr am Wanderparkplatz am Dillberg.

Vom Weg der Poesie am Dillberg ergeben sich neben dem Literaturgenuss mit neuen Texten reizvolle Ausblicke ins Umland. © Foto: privat



Der Rundgang dauert circa zwei Stunden. Festes Schuhwerk ist erforderlich.

Die Stationen sind mit neuen Texten versehen, überwiegend von bekannten Schriftstellern, die in 2017 einen besonderen Gedenktag begehen: Heinrich Heine, Hermann Hesse, Annette von Droste Hülshoff, Theodor Storm sowie Walter Pölloth aus Burgthann. Die Biografien dieser Autoren werden kurz vorgestellt.

Die insgesamt 16 Gedichte, Kurztexte und zwölf Aphorismen werden unter anderem von Emi und Michael Lienerth, Jessica Sücz, Christina Maier, Susi Maier, Hans Meier, Oskar Nagel, Christine Purbach und Maresie Schmidt vorgetragen.

Im Verlauf der Wanderung werden drei neue Wellnessliegen präsentiert, die der kommunale Bauhof als Ersatz für die maroden Sitzplätze gebaut hat und die zum Entspannen beim Ausblick in die wunderbare Umgebung des Dillberges einladen.

Im Anschluss lädt die Dorfgemeinschaft Buch die Wanderer zu Brotzeit, Kaffee und Kuchen mit musikalischer Begleitung in den Bucher Dorfstadel ein.

