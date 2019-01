Ein wichtiger Schritt in Richtung Playoffs

Gute Ausbeute für die Adler: Erste Mannschaft gewinnt 3:2 bei IceBreakers - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Vergangenes Wochenende hatten die Eishockeycracks aus Neumarkt mit drei Spielen an drei Tagen ein straffes Programm zu bewältigen. Auch wenn das Resultat am Ende nicht perfekt war, können die Oberpfälzer zufrieden sein.

Auch dank Goalie Benedikt Schreiber gewannen die Eagles auch das Rückspiel gegen die IceBreaker. © Foto: Wastl



Den Anfang machte die zweite Riege der Adler, sie waren zu Gast bei den Hurricans Nürnberg. Die Neumarkter erwischten den besseren Start. Über viele Minuten hinweg konnten sich die Gäste größtenteils im gegnerischen Drittel festsetzen und gute Chancen erspielen, aber selbst aus einer doppelten Überzahlsituation kein zählbares Kapital herausschlagen.

Im weiteren Spielverlauf sollte sich das Blatt wenden, die Hausherren kamen immer besser ins Spiel und nutzen knapp nach der Hälfte des Spiels ihre erste Überzahlsituation zur Führung. Nur gut zwei Minuten später gelang den Nürnbergern sogar noch der Treffer zum 2:0.

Auf diesen Doppelschlag fand das junge Team aus Neumarkt keine Antwort. Immer wieder verloren die Adler wichtige Zweikämpfe und mussten sich mit einem Endergebnis von 0:4 geschlagen geben. Trainer Löwenstein war dennoch zufrieden, "auch wenn das Ergebnis auf den ersten Blick deutlich erscheint, war unser Spiel gar nicht so schlecht. Wir haben eine junge Mannschaft, die muss noch lernen mit Rückständen umzugehen."

Bereits am nächsten Tag ging die Reise erneut in die Nürnberger Arena, diesmal war die erste Mannschaft zu Gast bei den IceBreakers. Von der ersten Minute an schenkten sich beide Mannschaften nichts. Zum Ende des ersten Spielabschnitts zeigte die Anzeigetafel ein gerechtes 1:1, dabei konnte jede Mannschaft eine ihrer Überzahlsituationen nutzen.

Im zweiten Drittel stürmten dann vor allem die IceBreakers an, doch die Eagles gingen durch einen schönen Alleingang abermals in Führung. In der Folge wurde die Partie zunehmend ruppiger, was vorwiegend die Adler durch viele Unterzahlsituationen schwächte. Getrieben von zusätzlichem Ehrgeiz verteidigten die Neumarkter aufopferungsvoll ihre Führung und vor allem der gut aufgelegte Goalie Schreiber vereitelte ein ums andere Mal den Ausgleich der Hausherren.

Trotz der defensiven Spielweise bauten die Adler ihre Führung auf 3:1 aus und mussten erst gegen Ende den 3:2-Anschluss hinnehmen. Der Sieg war ein wichtiger Schritt, um die Chancen auf die Teilnahme an den Playoffs aufrechtzuerhalten.

Zum Abschluss des Wochenendes konnten die Eagles 2 endlich ihr erstes Heimspiel austragen. Gegner waren die IceBarons aus Bayreuth. Man sah beiden Mannschaften an, dass sie sich nicht umsonst durch den Regen kämpfen wollten. Im Wechseltakt erarbeiteten sie sich Chancen, wobei die meisten ungenutzt blieben.

Heimspiel gegen Krevets

So ging das Spiel mit einer knappen 2:1-Führung für die Adler in den letzten Spielabschnitt. Nur 19 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielten die Barone den Ausgleich. Doch diesmal behielten die Oberpfälzer die Nerven und ließen mit insgesamt drei Toren im letzten Spielabschnitt endlich den Knoten platzen. 5:2 hieß es am Ende.

Vorstand Benedikt Schreiber: "Der erste Sieg in einem Pflichtspiel nach nur drei gespielten Spieltagen ist für ein neues und vor allem so junges Team ein schöner Erfolg, es freut mich für die Mannschaft."

Das nächste Spiel der Adler ist am Sonntag, 20. Januar, um 19.30 Uhr auf der Eislaufbahn am Neumarkter Festplatz gegen die LemmyKrevets. Der Eintritt ist frei.

nn