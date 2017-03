Ein Zeichen am Weltfrauentag in Neumarkt

Die "Linke", Künstler und Jugend veranstalten einen Aktionstag - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Zu einem Aktionsnachmittag am Weltfrauentag, 8. März, lädt die Partei "Die Linke" zusammen mit einem Bündnis aus unabhängigen Künstlern, engagierten Jugendlichen und der Solidarischen Jugend Neumarkt vor das Rathaus ein.

"Wir wollen auf die Frauen aufmerksam machen, die noch immer Opfer von sexueller Gewalt sind, im Berufsalltag benachteiligt werden und mit alltäglicher Unterdrückung zu kämpfen haben", sagte Dominic Lenz, Direktkandidat der Linken für die Bundestagswahl 2017.

Missliche Lage

Ab 12 Uhr werden die Neumarkter an einem Infostand über die missliche Lage aufgeklärt. Außerdem will man mit einer bunten Luftballonaktion Grußkarten an alle Frauen dieser Welt versenden.

Ab 13.30 Uhr findet eine Kundgebung statt: Dabei möchte eine Gruppe von jungen Poetry Slammern mit Poesie punkten. Die Veranstaltung wird gegen 15 Uhr enden.

nn