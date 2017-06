Einblicke ins Klosterleben in St. Josef in Neumarkt

NEUMARKT - Im Rahmen des Altstadtfestes bietet das Kloster St. Josef am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr eine Klosterführung an.

Neben der Besichtigung mit Informationen von Schwester Marie Petra Beck können die Gäste sich einen Einblick in das Tagungs- und Gästehaus verschaffen. Zudem gibt es Informationen über die aktive Heilquelle, die seit Jahrhunderten zur Gesundung vieler Menschen beiträgt. Das Kloster St. Josef in Neumarkt ist eine Niederlassung der Schwestern vom Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) in der Provinz Deutschland und Österreich. Es bietet Wohn- und Lebensraum für rund 150 Schwestern.

Die Geschichte vom Kloster St. Josef beginnt 1920 mit dem Erwerb des ehemaligen Kurhauses Wildbad, dann entstand das Kloster St. Josef. Bis 2005 war es das Mutterhaus der Provinz Bayern.

Quellwasser aus dem Kloster St. Josef © Etzold



Das Kloster ist weiterhin Treffpunkt für Jahresexerzitien und Tagungen. Zudem dient es als Tagungs- und Gästehaus für Kirchliche Institutionen, Unternehmen, Vereine, Chöre, Hochschulen, Behörden, Bildungszentren und mehr. Darüber hinaus besteht das Angebot, Familienfeiern, Jubiläen und betriebliche Feste in den Räumen des Klosters mit bis zu 80 Gästen zu feiern. Die Mitarbeiter des Klosters übernehmen Catering und Organisation der Veranstaltung. Das Gästehaus bietet in Einzel- und Doppelzimmern Platz für 115 Gäste.

Die jahrhundertealte Heilquelle wurde 1984 neu gefasst. Seit vielen Jahren wird es von der Neumarkter Lammsbräu als Tafelwasser angeboten. Seit wenigen Monaten ist es als Heilwasser amtlich anerkannt.

