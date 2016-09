Einbrecher in Holzheim scheiterte

Polizei sucht Zeugen - vor 23 Minuten

NEUMARKT - In Neumarkt-Holzheim in der Dahlienstraße hat ein unbekannter Täter versucht in ein Wohnhaus einzubrechen.

In der Zeit vom 3. September ab 9 Uhr bis 6. September um 9 Uhr, hat der Täter einen heruntergelassenen Rolladen hochgeschoben und anschließend ein Loch in das Kellerfenster geschlagen. Der Täter gelangte allerdings nicht in das Gebäude.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Neumarkt unter (09181) 4885-0.