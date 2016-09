Einbrecher löschte Mails

Rund 200 Euro Sachschaden - Nichts außer E-Mails fehlte - vor 16 Minuten

NEUMARKT - Der Einbrecher wusste offenbar haargenau, was er wollte. Denn nach dem Einbruch am Dienstagmorgen fehlte nichts - außer ein paar E-Mails.

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr in eine Wohnung in der Friedensstraße eingebrochen. Nachdem der Täter die versperrte Türe eingetreten hatte, durchsuchte er in der Wohnung mehrere Schränke und Schübe. Auf einem vorgefundenen PC wurden mehrere Emails gelöscht. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.



nn

