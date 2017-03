Einbrecher sagten kurz "Hallo"

Unterbuchfeld: Plötzlich kamen zwei Männer ins Wohnzimmer - Nächtliche Gäste in Freystadt - vor 1 Stunde

DEINING - Ein Unterbuchfelder wurde am Abend von zwei Männern besucht. Nur saß er nichtsahnend im Wohnzimmer, als die ungebetnen Gäste zur Tür hereinkamen.

Symbolbild Foto: Symbolfoto



Am 13. März gegen 19 Uhr hielt sich der 40-jähriger Mann in seinem Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Unterbuchfeld auf, als plötzlich zwei Männer die Wohnzimmertüre öffneten und sofort wieder schlossen.

Anschließend flüchteten beide durch ein zuvor geöffnetes Fenster zu Fuß in Richtung Deining. Es wurde nichts entwendet. Es entstand auch kein Sachschaden.

Zeugen, die zur angegebenen Zeit Auffälligkeiten bemerkten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neumarkt in Verbindung zu setzen.

Gegen 2.30 Uhr hörte ein 49-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Heinrich-von-Stein-Straße in Freystadt, dass sich Personen auf dem Dach seines Hauses bewegten. Anschließend sind die unbekannten Männer vom Dach aus in den Garten gesprungen.

Von dort aus sind sie dann in ein Nachbargrundstück geflüchtet, wobei hier der Gartenzaun beschädigt wurde. Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. An beiden Tatörtlichkeiten wurde nichts entwendet.

