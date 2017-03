Einbrecher sind in Neumarkt auf Tour

Firmenbüros durchsucht und Geld gestohlen — Bewohnerin im Haus - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Bei der Neumarkter Polizei sind mehrere Einbrüche angezeigt worden.

Besonders dreist war ein Einbrecher in der Hirtengasse in Neumarkt. Er drang am Donnerstag zwischen 13.30 und 15.30 Uhr in ein Wohnhaus ein, während die Bewohnerin anwesend war. Sie bemerkte nur die geöffnete Haustüre, welche zuvor geschlossen war. Der Täter entwendete die Originalschlüssel für den BMW der Geschädigten sowie zwei Farbeimer.

In der Zeit vom Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, wurde in drei Bürogebäude eingebrochen. In der Dreichlingerstraße hebelte der Täter in einem Fall eine Türe auf. Im Gebäude brach er mehrere versperrte Büros auf und durchsuchte sie. Entwendet wurde nichts. In einem andern Gebäude gelangten die Täter durch ein Fenster in das Gebäude. Es wurden mehrere Büros durchsucht und ein ein Tresor aufgebrochen. Die Täter entwendeten lediglich eine Bildschirmbrille.

In einem Gebäude in der Ingolstädter Straße wurden zwei räumlich getrennte Firmen durchsucht und Bargeld im vierstelligen Eurobereich entwendet.

hoe