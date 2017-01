Einbrecher spähen Häuser im Kreis Neumarkt aus

Polizei Neumarkt bittet um besondere Vorsicht - vor 1 Stunde

MÜHLHAUSEN - Die Polizei Neumarkt warnt vor besonders neugierigen Fremden. Möglicherweise wollen sie die Möglichkeit für einen Einbruch ausspähen

So hat am Montag gegen 16 Uhr ein Mann bei einem Wohnanwesen in Pollanten geklingelt. Er fragte die 79-jährige Hausbewohnerin, ob sie alleine hier wohnt und sah sich auffällig um, bevor er wieder ging.

Die Polizei bittet in solchen Fällen, vorsichtig zu sein und keine Auskünfte an unbekannte Personen weiterzugeben. Möglicherweise handelt es sich um Ganoven, die einen Einbruch vorbereiten oder die Bewohner zu bestehlen versuchen.

Hier finden Sie alle Polizeimeldungen des Tages.

hoe