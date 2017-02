Einbrecher stand plötzlich im Schlafzimmer

BEILNGRIES - In Beilngries erhielt ein Mann unliebsamen Besuch in seinem Schlafzimmer. Er wurde durch einen Einbrecher geweckt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es gegen 0.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Von-Eyb-Straße. Ein Mann verschaffte sich durch eine Lichteinfallstüre Zutritt zum Haus. Im Untergeschoss erbeutete er Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Als er sich anschließend ins Schlafzimmer begab, wurde der Hauseigentümer wach, der dort geschlafen hatte. Nachdem der Einbrecher diesen bemerkte, flüchtete er sofort. Eine Beschreibung konnte nicht abgegeben werden. Wer hat zu dieser Zeit eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug in der Nähe der Von-Eyb-Straße gesehen?

Die Polizei Beilngries bittet um Hinweise unter Tel.. 08461/64030.

