Einbruchserie in Ursensollen geklärt

URSENSOLLEN - Die Polizei hat nach einem Einbruch in Ursensollen im Landkreis Amberg-Sulzbach einen mutmaßlichen Serientäter festgenommen.

Bereits am Silvestertag 2016 wurde in den frühen Morgenstunden ein 35- Jähriger festgenommen, als er versuchte, in ein Wohnhaus in Ursensollen, Landkreis Amberg-Sulzbach, einzubrechen. Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg und der Kriminalpolizei in Nürnberg ist der Festgenommene mehrerer Einbrüche und Diebstähle dringend verdächtig.

Am 31. Dezember gegen 4.15 Uhr versuchte ein zunächst unbekannter Täter, in ein Einfamilienhaus in Ursensollen einzubrechen, indem er mittels eines Kartenrohlings die Hauseingangstüre öffnen wollte. Dabei wurde der Täter von der am Wohnhaus angebrachten Überwachungskamera gefilmt; zeitgleich wurde eine Alarmmeldung auf das Laptop des Hauseigentümers übertragen. Da dieser sofort die Polizei verständigte, konnten Beamte einen 35-jährigen tschechischen Staatsangehörigen in Tatortnähe festnehmen. In seinem Pkw wurden weitere Gegenstände aufgefunden, welche vermuten ließen, dass diese unrechtmäßig in seinem Besitz gelangt waren.

Der Tscheche wurde dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die umfangreichen und intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg ergaben, dass der Festgenommene für weitere Einbrüche im Bereich Ursensollen dringend tatverdächtig ist.

So soll er in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember mittels einer Plastikkarte die geschlossene, jedoch nicht abgesperrte Haustüre eines Einfamilienhauses geöffnet haben. Aus dem Eingangsbereich wurden eine Handtasche und Feuerwerkskörper entwendet. Der Diebstahlsschaden lag hier im unteren dreistelligen Betrag.

Außerdem wird der Mann dringend verdächtigt, Ende Dezember aus zwei unversperrten Garagen mehrere Feuerwerkskörper und ein Mountainbike sowie mehrere Fahrradteile entwendet zu haben. Der Diebstahlsschaden wird hier insgesamt im unteren vierstelligen Bereich angegeben. Zudem kommt der Beschuldigte für weitere Diebstähle und Einbrüche im Bereich Nürnberg in Frage. Hierzu kooperieren die Kriminalpolizeiinspektionen Amberg und Nürnberg. Derzeit laufen weitere Ermittlungen, insbesondere Spurenauswertungen, ob der Mann noch weitere Taten im gesamten bayerischen Raum begangen hat. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung, ihre Haustüren nicht nur ins Schloss zu ziehen, sondern auch abzusperren. Eine nicht versperrte Türe ist leicht für Gauner zu öffnen.

