Einbruchsserie in Seubersdorf

SEUBERSDORF - Am Wochenende haben Einbrecher in Batzhausen und Seubersdorf ihr Unwesen getrieben.

Am Sonntag zwischen Mitternacht und zehn Uhr brachen Unbekannte ein Holzfenster zum Batzhausener Jugendtreff auf. Anschließend hebelten sie einen Getränkeautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro.

In der gleichen Nacht schlugen Unbekannte ein Fenster zum Sportheim Batzhausen ein. Im Gastraum brachen die Täter einen Dart-Automaten sowie den Zigarettenautomaten im Treppenhaus auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Schadenshöhe schätzt die Polzei auf 3000 Euro.

Bereits am Freitag zwischen sechs und 21 Uhr, hebelten Einbrecher das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses in der Regensburger Straße in Seubersdorf auf und gelangten so in das Hausinnere. Hier entwendeten sie mehrere Mobiltelefone, einen Laptop, Schuhe und Bargeld. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Parsberg, = (0 94 92) 9 41 10, in Verbindung zu setzen.

