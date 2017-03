Eine Bühne für den Bläser-Nachwuchs

POSTBAUER-HENG - Am Sonntag, 12. März, findet um 16 Uhr in Postbauer-Heng in der Mehrzweckhalle der Erich Kästner Grund- und Mittelschule das fünfte Konzert der Nachwuchsgruppen des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) aus dem Kreisverband Neumarkt statt.

Auch die Nachwuchsmusiker der Marktkapelle Postbauer-Heng sind beim Kreisverbandskonzert mit dabei. © Foto: privat



Rund 150 Nachwuchsmusiker haben sich in den letzten Monaten mit viel Fleiß bei den Proben für dieses Konzert vorbereitet. Mitwirken werden die Nachwuchsmusiker der Marktkapelle Postbauer-Heng, die Jugendblaskapelle Seubersdorf, die Nachwuchsmusiker der Blaskapelle Breitenbrunn, das Jugendorchester des Symphonischen Blasorchesters Beilngries, das Nachwuchsorchester (FNG) der Stadtkapelle Freystadt, das Jugendblasorchester der Werkvollkapelle Neumarkt sowie das Nachwuchsorchester des Symphonischen Blasorchesters Berching.

Die Stücke für das Konzertprogramm haben die einzelnen Gruppen selbst ausgewählt. "Eye of the Tiger" aus Rocky 2, "The Pink Panther" und "Skyfall" werden zu hören sein, "Copernicus", "Mamma Mia" oder "Lord of the dance". Weitere musikalische Höhepunkte sind der "Radlfahrmarsch" von Karl Edelmann, die "Prof. Googleheimer Clarinet Polka" von Philip Sparke oder der "Baby Elephant Walk" von Henry Mancini.

Für die Nachwuchsmusiker aller Jahrgangs- und Ausbildungsstufen ist das Konzert der Nachwuchsgruppen im Kreisverband Neumarkt eine gute Gelegenheit, ihr musikalisches Können der Öffentlichkeit zu präsentieren. Für Besucher besteht in der Pause die Möglichkeit, sich über die Jugendarbeit sowie über die Fort- und Weiterbildung des Nordbayerischen Musikbundes zu informieren.

Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Höhepunkt des Konzertes wird sicherlich das Zusammenspiel aller teilnehmender Musiker bei einem gemeinsamen Stück unter dem Dirigat von Kreisdirigentin Kathrin Zieghaus sein.

www.nbmb-online.de

